Američkoj glumici Selmi Bler (53) dijagnostikovana je multipla skleroza 2018. godine i od tada se uglavnom kreće uz pomoć štapa.

„Gledajući na moje putovanje kroz multiplu sklerozu, svakako postoje neke stvari za koje bih volela da sam znala ranije. Kao što je činjenica da imam izbor, da je moj glas bitan, da je u redu ako postavljam pitanja i tražim drugo mišljenje… Da mogu imati kontrolu nad svojim putovanjem, čak i kada se situacija čini neizvesnom. Trebalo je vremena da pronađem pravi lek za sebe, volela bih da sam neke opcije znala ranije“, komentarisala je ovih dana Selma na svojim društvenim mrežama.

O svojoj bolesti progovorila je i gostujući u emisiji „This Morning“, a društvo joj je pravio njen pas pomagač Skaut. Njena priča dirnula je mnoge, posebno kada je otkrila da su joj lekari 30 godina postavljali pogrešnu dijagnozu, a njoj je bilo sve gore i gore.

Sve je počelo sa vidom u ranom detinjstvu, kada su lekari rekli da ima „lenje oko“, odnosno ambliopiju. S godinama su je mučile hronične glavobolje, često je imala povišenu temperaturu, javljali su se tikovi, a imala je problema i sa spuštenim stopalom.

„Ceo život provela sam sa lekarima koji su zaista pokušavali da shvate zašto sam tako umorna“, rekla je. Zbog ekstremne umornosti lekari su joj pogrešno dijagnostikovali depresiju. Multipla skleroza je ušla u remisiju, što tada nije znala, a to pokazuje činjenica da se tokom prve trudnoće osećala sjajno. Ipak, nakon porođaja simptomi su se vratili i bili još jači, a lekari su rekli da je reč o postporođajnoj depresiji. U tom periodu nije mogla ni da hoda od bolova.

Sve je počelo da dolazi na svoje mesto kada je Selma na društvenim mrežama zatražila pomoć lekara koji bi joj pomogao sa steroidnom terapijom, jer se silno želela vratiti glumi. Glumica Elizabet Berkli spojila ju je sa svojim bratom, koji je neurolog specijalizovan za kičmu. On je napravio jedan test, uspravio Selmu, koja je odmah pala, što mu je bio znak da ima velikih problema sa ravnotežom. Išla je na magnetnu rezonancu, nakon čega je konačno postavljena tačna dijagnoza – multipla skleroza.

Lekari su joj savetovali da ne objavljuje dijagnozu jer će izgubiti poslovne angažmane, ali ona je odlučila da progovori o svom stanju kako bi pomogla drugima.

