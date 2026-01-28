Slušaj vest

Ćerka američkog predsednika Donalda Trampa, Ivanka Tramp, oduvek je bila intrigantna figura, kako zbog porodičnog porekla, tako i zbog poslovne i političke karijere. Ipak, detalj koji često iznenadi čak i njene najveće poznavaoce jeste to da se prva ćerka Amerike zapravo zove Ivana - baš kao i njena pokojna majka, Ivana Tramp, prva supruga Donalda Trampa.

Ivanka Tramp u petoj deceniji izgleda zanosno Foto: Laura Brett / Zuma Press / Profimedia, Printscreen/Instagram, Profimedia

Ime Ivanka, koje je danas prepoznatljivo širom sveta, zapravo je nadimak. Kako je i sama objasnila, reč je o češkoj umanjenici imena Ivana. S obzirom na to da njen brat Donald nosi ime po ocu, jasno je da je Ivana Tramp želela da svoje ime prenese i na ćerku.

Ova činjenica godinama nije privlačila naročitu pažnju javnosti, sve dok Ivanka nije postala jedna od najuticajnijih žena u američkoj politici i biznisu. Još 2010. godine, Ivanka je sama razjasnila dilemu na društvenoj mreži X.

"Moje pravo ime je Ivana. Na češkom jeziku Ivanka je nadimak za Ivanu, kao što je Bobi za Roberta“, napisala je tada.

Ivanka Tramp je uspešna preduzetnica i bivša politička savetnica u Beloj kući. Sa suprugom Džaredom Kušnerom u braku je od 2009. godine, a zajedno imaju troje dece - sinove Tea i Džozefa i ćerku Arabellu.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

