Britni Spirs je najnovije veliko ime koje se, iako ne svojom voljom, našlo u središtu sve ružnije pravne bitke između Blejk Lajvli i glumca i reditelja Džastina Baldonija. Novi, nedavno otpečaćeni sudski dokumenti otkrivaju poruke sa snimanja filma "It Ends With Us", u kojima se pominje i pop-ikona, dodatno pojačavajući pritisak na Baldonija, koji sve optužbe odlučno odbacuje.

Neprijatnosti na snimanju

Godina je 2026, a suđenje Blejk Lajvli i Džastina Baldonija i dalje ne silazi sa naslovnih strana. Nakon što su se u kontekstu afere već pojavila imena poput Tejlor Svift i Bena Afleka, sada se pojavilo još jedno - Britni Spirs.

Tekstualne poruke do kojih je došao Daily Mail, a koje su ovih dana postale javne, deo su tužbe koju je Lajvli podnela još 2024. godine. U njoj Baldonija optužuje za seksualno uznemiravanje, osvetničko ponašanje i namerno nanošenje emocionalne štete. Baldoni sve navode kategorički negira.

Iz prepiske između Lajvli i njene koleginice Dženi Slejt jasno se vidi koliko je atmosfera na setu bila napeta. Slejt je u poruci poverljivoj osobi napisala da ju je Baldonijevo ponašanje zgrozilo i duboko iznerviralo, dok je snimanje opisala kao zaista odvratno i uznemirujuće. Lajvli je podelila slično iskustvo, navodeći situacije koje su je ozbiljno uznemirile.

Blejk Lajvli i Džastin Baldoni Foto: Columbia Pictures/ Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

"Mislim, čak je snimao naš razgovor na telefonu, a da nas uopšte nije pitao", napisala je, a u jednoj razmeni poruka prisetila se i konkretne situacije kojoj je, kako tvrdi, Dženi Slejt prisustvovala.

"Bila si tu kada mi je rekao da izgledam zgodno. Rekla sam da to nije ono čemu težim, a on je odgovorio: "U redu, seksi". Zatim se našalio i pitao da li je prešao granicu, a ja sam rekla da jeste - očigledno je propustio obuku o seksualnom uznemiravanju."

Kako je Britni Spirs uvučena u priču

Razgovor se potom dotakao i Britni Spirs.

"Kasnije, kada si rekla da si satima znala da gledaš stomak Britni Spirs, pre nego što si objasnila kakva je bila sportistkinja i koliko je bila impresivna kao mlada devojka, on se ubacio, rekao "isto" i zakihotao se, a zatim kolutao očima kada smo ga samo pogledale", napisala je Lajvli.

Slejt se složila i odgovorila: "Da, tačno. To su savršeni primeri. Prvi je potpuni prestup i nepoželjan komentar, a drugi pokazuje zašto sada samo želim da se povučem i ne podstičem nikakve dodatne komentare s njegove strane. Sve je to jednostavno odvratno i glupo."

Stari intervju ponovo u fokusu

U svetlu novih optužbi ponovo je isplivao i Baldonijev intervju iz 2017. godine za Fuse, u kojem je govorio o neprijatnom susretu sa Britni Spirs na setu serije "Jane the Virgin", u kojoj je pevačica gostovala.

"Znao sam da je fan serije", rekao je tada Baldoni, dodavši da je u srednjoj školi bio veliki fan Britni Spirs: "Koji tinejdžer nije bio?" prisetio se.

Opisao je kako joj je prišao i zagrlio je, misleći da su u prijateljskim odnosima.

"Tvitovao sam joj, ona mi je odgovorila i pomislio sam da smo prijatelji ali nismo bili. Dao sam joj veliki zagrljaj i mislim da sam je uplašio," rekao je, priznajući da se kasnije zapitao: "Da li sam upravo uznemiravao Britni Spirs?"

Suđenje se nastavlja

Suđenje između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija ima novi datum početka - 18. maj 2026. godine. Do tada je gotovo izvesno da će se pojaviti još detalja koji bi mogli dodatno uzdrmati ionako osetljivu holivudsku priču.

