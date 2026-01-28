Umro glumac zbog kojeg su mnogi zavoleli Spajdermena: Fanovi širom sveta se opraštaju
Glumac Aleksis Ortega, najpoznatiji kao glas Spajdermena u Latinskoj Americi, preminuo je u 38. godini života, ostavivši iza sebe generacije obožavalaca koji su odrasli uz njegov prepoznatljiv glas.
Ortega je postao planetarno poznat zahvaljujući sinhronizaciji lika Pitera Parkera u filmovima iz Marvelovog filmskog univerzuma, gde je bio glas Toma Holanda za čak 660 miliona ljudi širom Latinske Amerike.
Glas koji je obeležio čitavu generaciju
Njegove uloge u filmovima Captain America: Civil War i Avengers: Infinity War učinile su ga jednim od najvoljenijih glasovnih glumaca regiona. Za mnoge fanove, upravo je Ortega bio “pravi” Spajdermen – glas uz koji su odrasli.
Vest o njegovoj smrti prvi put je objavljena na Instagram stranici posvećenoj svetu sinhronizacije.
U saopštenju se navodi:
„Sa dubokom tugom obaveštavamo o smrti glasovnog glumca Aleksisa Ortege. Upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama u ovom teškom trenutku.“
Uzrok smrti zasad nije poznat, prenosi TMZ.
Ortegina poslednja objava na Instagramu datira iz novembra 2025. godine, a prikazuje ga kako se ušuškano odmara na kauču u svom domu u Meksiko Sitiju, zagrljen sa svojim psom.
Samo nekoliko nedelja ranije, glumac je podelio radost što je postao ujak – njegova snaja donela je na svet devojčicu, što je bila jedna od poslednjih lepih vesti u njegovom privatnom životu.
Karijera između kamere i mikrofona
Aleksis Ortega je karijeru započeo 2013. godine, radeći paralelno kao filmski i televizijski glumac, ali i kao glasovni umetnik, prenosi El Mundo América.
Među njegovim zapaženim ulogama pred kamerama su serije:
Luis Miguel: The Series
Thursday’s Widows
El Candidato
The House of Flowers
U poslednjim godinama proširio je svoj rad i na digitalne platforme, učestvujući u sinhronizacijama popularnih YouTube kanala, uključujući i MrBeast u španskoj verziji.
Nakon vesti o smrti, društvene mreže preplavile su poruke tuge. Fanovi su delili snimke Spajdermen igračaka, fotografije i citate u njegovu čast.
„Bez sumnje, moj omiljeni glas Toma Holanda kao Spajdermena“, napisao je jedan obožavalac.
„Imam posebnu emociju prema figuri koja dolazi sa njegovim glasom.“
Drugi su ga opisali kao:
„Jedan od najboljih glasova Latinske Amerike u filmovima i serijama. Hvala ti na svemu, Aleksis Ortega.“