Glumac Aleksis Ortega, najpoznatiji kao glas Spajdermena u Latinskoj Americi, preminuo je u 38. godini života, ostavivši iza sebe generacije obožavalaca koji su odrasli uz njegov prepoznatljiv glas.

Ortega je postao planetarno poznat zahvaljujući sinhronizaciji lika Pitera Parkera u filmovima iz Marvelovog filmskog univerzuma, gde je bio glas Toma Holanda za čak 660 miliona ljudi širom Latinske Amerike.

Glas koji je obeležio čitavu generaciju

Njegove uloge u filmovima Captain America: Civil War i Avengers: Infinity War učinile su ga jednim od najvoljenijih glasovnih glumaca regiona. Za mnoge fanove, upravo je Ortega bio “pravi” Spajdermen – glas uz koji su odrasli.

Vest o njegovoj smrti prvi put je objavljena na Instagram stranici posvećenoj svetu sinhronizacije.

Aleksis Ortega Foto: ortegalexis/Instagram

U saopštenju se navodi:

„Sa dubokom tugom obaveštavamo o smrti glasovnog glumca Aleksisa Ortege. Upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama u ovom teškom trenutku.“

Uzrok smrti zasad nije poznat, prenosi TMZ.

Ortegina poslednja objava na Instagramu datira iz novembra 2025. godine, a prikazuje ga kako se ušuškano odmara na kauču u svom domu u Meksiko Sitiju, zagrljen sa svojim psom.

Samo nekoliko nedelja ranije, glumac je podelio radost što je postao ujak – njegova snaja donela je na svet devojčicu, što je bila jedna od poslednjih lepih vesti u njegovom privatnom životu.

Karijera između kamere i mikrofona

Aleksis Ortega je karijeru započeo 2013. godine, radeći paralelno kao filmski i televizijski glumac, ali i kao glasovni umetnik, prenosi El Mundo América.

Među njegovim zapaženim ulogama pred kamerama su serije:

Luis Miguel: The Series

Thursday’s Widows

El Candidato

The House of Flowers

U poslednjim godinama proširio je svoj rad i na digitalne platforme, učestvujući u sinhronizacijama popularnih YouTube kanala, uključujući i MrBeast u španskoj verziji.

Nakon vesti o smrti, društvene mreže preplavile su poruke tuge. Fanovi su delili snimke Spajdermen igračaka, fotografije i citate u njegovu čast.

„Bez sumnje, moj omiljeni glas Toma Holanda kao Spajdermena“, napisao je jedan obožavalac.

„Imam posebnu emociju prema figuri koja dolazi sa njegovim glasom.“

Drugi su ga opisali kao:

„Jedan od najboljih glasova Latinske Amerike u filmovima i serijama. Hvala ti na svemu, Aleksis Ortega.“