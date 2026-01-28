Slušaj vest

Lepa glumica Mišel Fajfernapravila je mali presedan i skoknula do Pariza, gde je u toku Nedelja visoke mode, a sreću da je vide imali su oni koji su na licu mesta pratili reviju kuće Armani Prive.

Nedelja visoke mode u Parizu polako ulazi u završnicu. Iako je akcenat na prestižnim francuskim kućama kao što su Dior, Chanel, Schiaparelli i Saint Laurent, mnogo pažnje izazvala je i revija jedne italijanske. Silvana Armani predstavila je prvu Armani Privé haute couture kolekciju posle odlaska strica Đorđa Armanija prošlog septembra, a šou je iz prvog reda pratio holivudski "creme de la creme", između ostalih i Mišel Fajfer, Kejt Hadson i Dajana Kruger.

Mišel, Kejt Hadson i Dajana Kruger Foto: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako važi za jednu od najlepših žena koje su se ikad pojavile na filmskom platnu, a mnogi je s pravom smatraju i ikonom stila, na prste jedne ruke mogle bi se izbrojati nedelje mode kojima je Mišel prisustvovala. Iz tog razloga, malo ko je sinoć mogao da sakrije iznenađenje, a i oduševljenje, kada je među gostima prepoznao slavnu glumicu.

Verna svom minimalističkom stilu, ni ovog puta nije preterivala prilikom izbora garderobe. Odlučila se za elegantan monohromatski look čija su jedina "anomalija" bili blistavi detalji na bluzi, "klonovi" dragog kamenja, kao i prozirne rukavice, protkane kristalima različitih veličina.

U stajling su bile uključene somotske pantalone klasičnog kroja, interesantne cipele i jednostavna frizura koj je nonšalantno padala na ramena. Iako je bila "zakopčana do grla", sve je na zanosnoj Mišel Fajfer pucalo od seksepila. Kao i uvek, uostalom.

Minimalizam, prefinjenost i decentni detalji bez dramatičnih prelaza krasili su i modele koji su prošetali pistom. Armani estetika u punom smislu, iako su neki momenti nagoveštavali novo poglavlje renomiranog brenda. Ta nova struja dopala se modnim sladokuscima, bar ako je verovati ovacijama na kraju revije. Silvana Armani, jedina žena na čelu modne kuće u zvaničnom pariskom couture programu, veruje da bi i njen voljeni stric bio zadovoljan.

(Kurir.rs/Žena)

