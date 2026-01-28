Slušaj vest

Dok su njegovi roditelji i braća slavili u Parizu, Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc odlučili su da pokažu jedinstvo i luksuz. Mladi par priuštio je sebi raskošnu večeru i vrhunska vina tokom boravka u San Isidro Ranču u Kaliforniji, omiljenom hotelu Megan Markl i princa Harija.

Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Bruklin i Nikola, koji su u ozbiljnom sukobu sa Dejvidom i Viktorijom Bekam još od kontroverzi oko svog venčanja, fotografisani su kako se ljube u romantičnom ambijentu luksuznog rizorta u Montesitu.

Vino od 17.000 funti i večera u senci porodičnog rata

Na stolu je bila otvorena boca crnog vina, dok je Bruklin na Instagramu podelio fotografije iz vinskog podruma, uključujući i jedno od najređih i najskupljih desertnih vina na svetu, čija se cena procenjuje na čak 17.000 funti po boci, piše DailyMail.

Nije poznato da li su kupili Château d’Yquem iz 1831. godine ili još skuplju berbu iz 1811, koja je na aukciji 2012. prodata za oko 75.000 funti. Ipak, ako su tačne priče da Nikola od svog milijarderskog oca dobija milion dolara mesečno, finansije verovatno nisu bile prepreka.

Instagram poruke ljubavi dok porodica drži zajednički front

Bez obzira šta su pili, Bruklin i Nikola su jasno poslali poruku, oni su tim. Na Instagramu su objavili niz romantičnih fotografija sa boravka u hotelu, gde noćenje može da košta i do 2.595 dolara.

Pored slika sa večere, Nikola je fotografisana kako leži u krevetu, šeta imanjem sa njihovim psom, dok je Bruklin, poznat kao ljubitelj hrane, podelio fotografije impresivne bašte i kuhinjskog vrta.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 59.76% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 40.24%

Pariz: Bekamovi bez Bruklina

U isto vreme, 5.700 kilometara dalje, Dejvid i Viktorija Bekam, zajedno sa decom Romeom, Kruzom i Harper, pojavili su se složno na Nedelji visoke mode u Parizu.

Viktorija Bekam dobila je prestižno priznanje – Viteza reda umetnosti i književnosti, samo nedelju dana nakon što je Bruklin javno izjavio da se nikada neće pomiriti sa porodicom, naročito zbog načina na koji je, kako tvrdi, Nikola tretirana.

Upravo u San Isidro Ranču ranije su boravili i vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, a princ Hari je tu snimio i svoj eksplozivni intervju sa Andersonom Kuperom, nakon objavljivanja memoara Spare.

Bekamovi u Parizu:

1/4 Vidi galeriju Dejvid Bekam s ogromnom Birkin torbom u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Veze sa Harijem i Megan i slične porodične rane

Hotel u Montesitu, koji je nekada ugostio Vinstona Čerčila, Džona i Džeki Kenedi, Odri Hepbern i Binga Krozbija, bio je i mesto čuvenog fotošutinga Megan Markl za Variety.

Prema izvorima, Hari i Megan su tokom prošle godine provodili vreme sa Bruklinom i Nikolom, navodno se zbliživši kroz razgovore o porodičnim sukobima.

Sličnosti između dva para sve su očiglednije i jedni i drugi su se distancirali od svojih porodica.

Bruklin i Nikola uživaju u luksuznom odmoru:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc na luksuznom odmoru sa svojim psom Lambom Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Novac, moć i sukob dve dinastije

Iako Bekamovi važe za jednu od najbogatijih porodica u svetu slavnih, bogatstvo Nelsona Pelca, Nikolinog oca, daleko ih nadmašuje. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1,6 milijardi dolara, dok Bekamovi zajedno imaju oko 680 miliona.

Novinarka Marina Hajd izjavila je u podkastu The Rest Is Entertainment:

„Bekamovi daju Bruklinu novac, ali ne ludo mnogo. Želeli su da stane na svoje noge. Ono što nisu očekivali jeste da će njihova deca biti ta koja potpisuju predbračne ugovore.“

Dodala je i da je čula da je Nelson Pelc navodno rekao:

„Svojoj ćerki dajem milion dolara mesečno.“

Anketa Da li je Viktorija Bekam svekrva iz pakla? Da, preteruje sa svojim ponašanjem 69.49% Ne, nije uradila ništa loše 30.51%

Šest strana optužbi i javni raskid sa porodicom

Podsetimo, Bruklin je prošle nedelje objavio šest strana dugačku izjavu, u kojoj je optužio roditelje da su ga kontrolisali, pokušavali da mu unište brak i da su ga godinama javno manipulisali.

„Ne želim pomirenje sa porodicom. Ne kontrolišu me, prvi put u životu stojim iza sebe“, napisao je.

Posebno je optužio Viktoriju da je u poslednjem trenutku odustala od izrade Nikolajne venčanice, kao i roditelje da su pokušali da ga prisile i potkupe da se odrekne prava na sopstveno ime pre venčanja.

„Od kada sam sa Nikolom, našao sam mir i olakšanje nakon godina teške anksioznosti“, zaključio je Bruklin.