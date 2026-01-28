Slušaj vest

Hari Stajls zvanično je najavljen kao jedan od izvođača na ovogodišnjoj dodeli Brit nagrada, koja će se održati 28. februara u Mančesteru, u dvorani Co-op Live.

Dolazak svetske pop superzvezde predstavlja veliki uspeh za organizatore, naročito jer je Hari nedavno najavio i veliku svetsku turneju kasnije tokom godine.

Hari Stajls Foto: Dafydd Owen / Avalon / Profimedia

Olivia Din, Lola Jang i veče puno zvezda

Pored Harija, na sceni će se pojaviti i Olivia Din, koja je ove godine najviše nominovana izvođačica, rame uz rame sa Lolom Jang. Ceremoniju će voditi Džek Vajthol, dok se Brit nagrade po prvi put u istoriji sele iz Londona i održavaju u Mančesteru.

Sam Fender prednjači, Pulp se vraćaju posle skoro tri decenije

Sam Fender ima čak četiri nominacije, nakon što je prošle godine osvojio prestižnu Merkur nagradu. Među nominovanima su i velika imena britanske i svetske scene: Lili Alen, Kalvin Haris, JADE, Ed Širan ...

Posebnu pažnju izazvala je vest da su legendarni Pulp dobili svoju prvu nominaciju još od 1996. godine, što je izazvalo talas nostalgije među fanovima.

Hari Stajls obara rekorde: 12 koncerata na Vembliju

Bivši član One Directiona ovog leta će ispisati istoriju sa čak 12 koncerata na stadionu Vembli, čime će nadmašiti dosadašnje rekordere Coldplay, koji su tokom turneje Music of the Spheres prošle godine održali 10 nastupa.

List The Sun prvi je u ponedeljak ujutru objavio vest o njegovim planovima, a samo nekoliko sati kasnije Hari ih je i lično potvrdio putem Instagrama: „Ovo je veće nego što je ikada sanjao“

Izvor blizak pevaču otkrio je:

„Ovo je ogroman trenutak za Harija. Svi su očekivali da će imati uspešnu solo karijeru, ali ovo je prevazišlo i njegova najveća očekivanja. Ova dva nova datuma su poslednji u Londonu, bar za ovu etapu turneje. Naravno, ko zna šta nas čeka do leta 2027.“

Haos oko karata i paprene cene

Prodaja karata izazvala je potpuni haos na internetu, sa redovima za pretprodaju koji su dostizali i 250.000 ljudi po datumu. Karte su se prodavale po cenama i do 466,25 funti, uz dodatne troškove.