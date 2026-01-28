Slušaj vest

Robi Vilijams prisetio se jednog od najmračnijih perioda svog života, dok je bio na vrhuncu slave sa Take That. U novom dokumentarcu o bendu, koji je premijerno prikazan u utorak, 27. januara na Netflixu, Vilijams, danas 51-godišnjak, otvoreno je govorio o svojim tadašnjim problemima sa mentalnim zdravljem i zavisnošću od alkohola.

Robi Vilijams na početku karijere
Robi Vilijams na početku karijere Foto: United Archives / ZIK Images / imago stock&people / Profimedia

Svedočanstva bivših članova benda

Geri Barlou, frontmen Take That-a, priznao je da se osetio “posramljeno” što je propustio znakove Robijevih problema:
„Niko nije gledao levo-desno da vidi kako je svima. Samo smo išli napred“, rekao je Barlou.

124973.jpg
Foto: Profimedia

Hovard Donald priseća se Robija na sceni:
Skakao je gore-dole, oči su mu bile napućene, energija je bila luda. Izgledalo je kao da je na nečemu.“

Bivši član benda Džejson Orindž dodao je da je Vilijams postajao „sve buntovniji i agresivniji“ i da je gubio interesovanje za rad u Take That-u.

Borba sa alkoholizmom i depresijom

Robi je otvoreno priznao kroz šta je prolazio:
Bio sam toliko depresivan. Vraćao sam se u hotel i ispijao bocu vodke do kraja. Samo bih se napio do zaborava.

„Bio sam fizički i mentalno odsutan“, dodao je. „Imao sam 19, 20 godina i bio sam, znate, usred užasnog alkoholizma. Nisam mogao da započnem dan bez verovatno još jedne boce vodke.“

Robi Vilijams Foto: AP Christopher Katsarov, Profimedia, ABACA / Abaca Press / Profimedia

Repertoar vežbi i probe često je bio nemoguć za njega:
„Ulazio sam na probe pijan i nisam bio sposoban za njih. Telo mi je bilo prepuno otrova, glava me je bolela i nisam mogao da upijem informacije u najboljem slučaju.“

Raskid sa bendom i povratak

Sve to dovelo je do tačke kada je Vilijams odlučio da napusti bend 1996. godine:
„Nešto je puklo u mojoj glavi“, priseća se Robi.

Njegova javna borba sa zavisnošću i mentalnim problemima bila je izvor tenzija koje su rezultirale njegovim prvobitnim odlaskom iz Take That-a. Robi se 2010. godine pomirio sa bendom i vratio, ali je već 2011. ponovo napustio grupu kako bi se fokusirao na solo karijeru.

Ne propustitePop kulturaRobi Vilijams boluje od retkog neurološkog poremećaja: Uradio test na autizam pa slučajno otkrio drugu dijagnozu
100493_robi-vilijams_ls.jpg
Pop kulturaOvakvu vezu nema niko: Spava sa taštom, dok sa ženom više nema intimne odnose, voli botoks, pokloniće sebi nove zube za rođendan, a zatezanje je već odradio
profimedia0854798613.jpg
Kultura"Moj život je kao hod po žici" Robi Vilijams o svom biografskom filmu koji je sniman i u Beogradu
Robi Vilijams
Pop kulturaOsveženje na crvenom tepihu: Ovakvog Robija Vilijamsa nikada niste videli
profimedia-0935770435.jpg

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV