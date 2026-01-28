"Moje srce radi samo 25 odsto, naredna godina je kraj za mene": Pevač rasplakao javnost, objavio nove detalje o svom zdravlju
Pevač i rijaliti zvezda Rej Džej oglasio se iz bolnice i podelio uznemirujuće informacije o svom zdravstvenom stanju, nakon što je ranije ovog meseca hitno hospitalizovan zbog teške upale pluća i bolova u srcu.
U video-snimku objavljenom na Instagramu u nedelju, Rej Džej se zahvalio fanovima na molitvama i podršci tokom, kako je rekao, jednog od najtežih perioda u svom životu.
„Želim da se zahvalim svima koji su se molili za mene. Bio sam u bolnici. Moje srce trenutno radi samo oko 25 odsto, ali dokle god ostanem fokusiran i na pravom putu, verujem da će sve biti u redu“, rekao je pevač vidno potresen.
On je otvoreno priznao da mu zdravlje trenutno nije dobro:
„Moje zdravstveno stanje nije u redu i zato sam zahvalan svima koji me podržavaju i mole se za mene.“
Zabrinjavajuća izjava o budućnosti
Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava iz nedavnog Instagram lajva, koji je kasnije podeljen i na mreži X, kada je rekao:
„2027. je, po svemu sudeći, kraj za mene“, aludirajući na procene koje su mu dali lekari. Ova izjava dodatno je uznemirila fanove širom sveta.
Hospitalizacija u Las Vegasu
Rej Džej je 7. januara primljen u bolnicu u Las Vegasu, prenosi TMZ, zbog jake upale pluća i srčanih tegoba. Prema navodima izvora bliskog pevaču, urađeni su mu rendgenski snimci i ehokardiogram, ali detalji o rezultatima nisu objavljeni.
Ovo, nažalost, nije prvi put da se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Još 2021. godine imao je težak oblik upale pluća i tada je bio hospitalizovan u Majamiju.
Njegov dugogodišnji menadžer Dejvid Vajntraub tada je za magazin PEOPLE izjavio:
„Rej je u bolnici zbog upale pluća, ali nije reč o zaraznom obliku. Lekari su želeli da ga zadrže nekoliko dana na posmatranju.“
Takođe je potvrđeno da pevač nije imao kovid-19, iako je u početku bio smešten u kovid odeljenje. Tokom lečenja bio je priključen na kiseonik i koristio inhalator kako bi lakše disao.
Poruka fanovima
Putem svog menadžera, Rej Džej je u poruci za PEOPLE poručio:
„Zahvalan sam na svoj ljubavi i podršci. Hvala svima koji me drže u svojim molitvama. Vratiću se jači nego ikad.“
Fanovi se i dalje nadaju njegovom oporavku, dok pevač nastavlja borbu za zdravlje, okružen podrškom porodice i javnosti.