Pevač i rijaliti zvezda Rej Džej oglasio se iz bolnice i podelio uznemirujuće informacije o svom zdravstvenom stanju, nakon što je ranije ovog meseca hitno hospitalizovan zbog teške upale pluća i bolova u srcu.

U video-snimku objavljenom na Instagramu u nedelju, Rej Džej se zahvalio fanovima na molitvama i podršci tokom, kako je rekao, jednog od najtežih perioda u svom životu.

Rej Džej Foto: RayJ/instagram

„Želim da se zahvalim svima koji su se molili za mene. Bio sam u bolnici. Moje srce trenutno radi samo oko 25 odsto, ali dokle god ostanem fokusiran i na pravom putu, verujem da će sve biti u redu“, rekao je pevač vidno potresen.

On je otvoreno priznao da mu zdravlje trenutno nije dobro:

„Moje zdravstveno stanje nije u redu i zato sam zahvalan svima koji me podržavaju i mole se za mene.“

Zabrinjavajuća izjava o budućnosti

Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava iz nedavnog Instagram lajva, koji je kasnije podeljen i na mreži X, kada je rekao:

„2027. je, po svemu sudeći, kraj za mene“, aludirajući na procene koje su mu dali lekari. Ova izjava dodatno je uznemirila fanove širom sveta.

Foto: RayJ/instagram

Hospitalizacija u Las Vegasu

Rej Džej je 7. januara primljen u bolnicu u Las Vegasu, prenosi TMZ, zbog jake upale pluća i srčanih tegoba. Prema navodima izvora bliskog pevaču, urađeni su mu rendgenski snimci i ehokardiogram, ali detalji o rezultatima nisu objavljeni.

Ovo, nažalost, nije prvi put da se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Još 2021. godine imao je težak oblik upale pluća i tada je bio hospitalizovan u Majamiju.

Njegov dugogodišnji menadžer Dejvid Vajntraub tada je za magazin PEOPLE izjavio:



„Rej je u bolnici zbog upale pluća, ali nije reč o zaraznom obliku. Lekari su želeli da ga zadrže nekoliko dana na posmatranju.“

Takođe je potvrđeno da pevač nije imao kovid-19, iako je u početku bio smešten u kovid odeljenje. Tokom lečenja bio je priključen na kiseonik i koristio inhalator kako bi lakše disao.

Poruka fanovima

Putem svog menadžera, Rej Džej je u poruci za PEOPLE poručio:

„Zahvalan sam na svoj ljubavi i podršci. Hvala svima koji me drže u svojim molitvama. Vratiću se jači nego ikad.“