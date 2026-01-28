Slušaj vest

Ema Heming Vilis podelila je potresno i intimno svedočanstvo o zdravstvenom stanju svog supruga Brusa Vilisa u razgovoru sa Kameron Rodžers u njenom podkastu “Conversations with Cam”. Supruga slavnog glumca otvoreno je govorila o tome kako se on danas nosi sa frontotemporalnom demencijom (FTD) — i zašto on, zapravo, nije svestan svoje dijagnoze.

Na pitanje da li Brus razume da boluje od teškog neurološkog oboljenja, Heming je odgovorila da on svoje ponašanje doživljava kao potpuno normalno.

„On nije u poricanju“, objasnila je. „To je način na koji njegov mozak pokušava da ga zaštiti i pomogne mu da se prilagodi.“

Ema je priznala da njen suprug nikada nije „povezao tačke“ i shvatio da ima ozbiljnu bolest.

„Mislim da je to istovremeno i blagoslov i prokletstvo. Brus nikada nije ušao u to stanje svesnosti, nikada nije shvatio da ima ovu bolest“, rekla je.

Dodala je i nešto što je mnoge slušaoce duboko dirnulo:

„Iskreno, srećna sam zbog toga. Drago mi je što on ne zna.“

Put ka dijagnozi

Zdravstveni problemi Brusa Vilisa prvi put su postali javni 2022. godine, kada se povukao iz glume nakon što mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost govora i razumevanja jezika, usled oštećenja određenih delova mozga.

Godinu dana kasnije, porodica je saopštila da mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

Frontotemporalna demencija je najčešći oblik demencije kod osoba mlađih od 60 godina, a simptomi uključuju promene ličnosti, kompulzivno ponašanje, gubitak socijalnih kočnica i probleme u govoru. Heming je u podkastu naglasila da Brus, za razliku od obolelih od Alchajmerove bolesti, i dalje prepoznaje ljude oko sebe.

„On zna ko smo svi mi. Samo morate da naučite kako da se prilagodite i da im priđete tamo gde se oni trenutno nalaze“, rekla je.

Brak na ivici pre nego što je stigla istina

Ema i Brus imaju tri ćerke, a ona je priznala da su problemi u komunikaciji tokom njihove 18-godišnje veze dugo izgledali kao bračna kriza, a ne kao bolest.

„Da bih došla do dijagnoze, morala sam da zaobiđem Brusa“, iskreno je rekla „Strašno je teško znati gde je bolest počela, a gde je on prestao da bude on.“

Dodala je da verovatno nikada neće dobiti jasan odgovor, ali da je taj put poznat mnogim parovima:

„Mislite da vam se brak raspada, razmišljate čak i o razvodu, a onda konačno dobijete dijagnozu — i sve odjednom počne da ima smisla.“