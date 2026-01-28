Slušaj vest

U Sava centru se večeras je održana svečana premijera filma "Svadba", ostvarenja koje je već na samom početku distribucije steklo status regionalnog fenomena. Glumica Anđelka Stević-Žugić prošetala je crvenim tepihom i oduševila sve prisustne.

Anđelka je na crveni tepih donela dašak holivuda svojim veoma upečatljivim stajlingom kojim je mnoge podsetila na Šeron Stoun. Sa osmehom na licu glumica je pozirala predstavnicima medija.

Anđelka Stević Žugič Foto: Nemanja Nikolić

Za ovu priliku odlučila se za beli kostim koji je naglašavao njenu vitku figuru, a kratka kosa i efektna šminka dodatno su svemu dali poseban sjaj. Anđelka je i deo filmske ekipe koju čine brojna, svima dobro poznata imena: Vesna Trivalić, Linda Begonja, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, Seka Sablić, Dragan Bjelogrlić Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Nevena Nerandžić, Janko Popović Volarić, Goran Grgić i Marko Miljković.

Iako tek započinje svoj bioskopski život u Srbiji, film dolazi sa neverovatnom preporukom – do sada ga je videlo više od 250.000 ljudi, a samo u pretprodaji i prvim danima prikazivanja u Hrvatskoj planulo je preko 70.000 ulaznica, čime su nadmašeni i najveći svetski blokbasteri.

Ko je sve došao napremijeru filma:

1/17 Vidi galeriju Premijera filma Svadba u SC Foto: Nemanja Nikolić

O čemu se radi u "Svadbi"?

Film donosi urnebesnu priču o sudaru svetova. Zaplet počinje kada hrvatski preduzetnik na svoj rođendan saznaje dve vesti: da je pred bankrotom i da mu je ćerka trudna – i to sa sinom srpskog ministra! Ova situacija pokreće lavinu komičnih, ali i dirljivih događaja koji preispituju porodične odnose, lojalnost i ljubav, nudeći zabavu po meri svih generacija.

Kadrovi filma Svadba:

1/6 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Svadba" Foto: Ivan Buvinić

Film je nastao u produkciji kuća "Eclectica" i "Viktorija Film", a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Nakom beogradske premijere, "Svadba" će se od 29. januara naći u bioskopima širom zemlje, a distribucija filma je poverena "Art Visti".