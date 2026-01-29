Slušaj vest

U domu Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića danas je razlog za slavlje – i to dvostruki. Popularni par obeležava 16. rođendan svojih bliznakinja, Vere i Mile, a tim povodom oglasila se na društvenim mrežama kratkom, ali emotivnom porukom.

„Moje sve. 29.01.“ – napisala je Sloboda na Instagramu, uz fotografije svojih ćerki, nakon čega su se u komentarima brzo nizale brojne čestitke prijatelja, kolega i fanova.

Sloboda Mićalović i njen suprug, glumac Vojin Ćetković, izgovorili su sudbonosno „da“ 2008. godine, a dve godine kasnije njihova porodica postala je bogatija za bliznakinje Veru i Milu.

Zašto su ćerke Slobode i Vojina rasle daleko od očiju javnosti

Glumica je ranije otvoreno govorila o odluci da svoje ćerke zaštiti od medijske pažnje, ističući da je ta ideja potekla upravo od Vojina Ćetkovića.

– Mi više nemamo tu vrstu slobode da živimo kao sav normalan svet. Svaki roditelj želi da zaštiti svoje dete, ali u nekom trenutku shvatiš da ne možeš uvek da ih držiš pod staklenim zvonom i da moraš da ih pripremiš za život – rekla je Sloboda svojevremeno za „Prvu“.

Kako je objasnila, nisu želeli da devojčicama prerano nametnu teret javnog života.

– Vojinova ideja je bila da ih sklonimo, uslovno rečeno. Ne da ih ljudi ne bi viđali, već da ne moraju da nose naš život na leđima. Nije bilo potrebe da ulaze u taj svet dok su male, jer njima to ništa ne znači – istakla je glumica i priznala da joj je danas pomalo žao što nema više profesionalnih fotografija sa ćerkama iz tog perioda.

Vera Ćetković debitovala na filmu, ali bez majčine ambicije

Inače, jedna od bliznakinja, Vera Ćetković, nedavno se pojavila na velikom platnu u filmu „Hajduk u Beogradu“, gde tumači lik Roberte. Sloboda je otkrila kako je došlo do toga da se njena ćerka nađe na filmskom setu.

– Čitala je knjigu Gradimira Stojkovića jer je bila lektira. Rekla sam joj da se snima film „Hajduk u Beogradu“, a ona je odmah poželela da ode na kasting. Reditelj je poslao nekoliko scena, a kasnije me je pozvao da mi kaže da je dobila ulogu – ispričala je Sloboda.

Ipak, kako priznaje, u prvi mah nije bila oduševljena tom idejom.

– Rekla sam da to ne dolazi u obzir i bila sam sigurna da će je odbiti. Međutim, reditelj me je doveo u situaciju da moram da saopštim detetu da ne igra u filmu, iako je ulogu već dobila. To jednostavno nisam mogla da uradim – rekla je iskreno.

Glumica je naglasila da joj je najvažnije bilo da Vera uživa tokom snimanja.

– Uživala je, stekla nove prijatelje i tu se moja ambicija završava. Ona je mlada i ne želim da budem njen PR. Ako vi kažete da je bila dobra – ja sam presrećna – zaključila je Sloboda.

