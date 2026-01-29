Slušaj vest

Nakon što je privukla ogromnu pažnju javnosti neobičnom akcijom u Los Anđelesu, Sidni Svini je i zvanično predstavila svoju liniju donjeg veša pod nazivom Syrn. Glumica, koja se često nalazi na listama najatraktivnijih žena današnjice, lansiranje brenda obeležila je snažnom vizuelnom kampanjom koja je za kratko vreme preplavila društvene mreže.

Fotografije Sidni Svini u donjem vešu izazvale su burne reakcije, ali i jasno stavile do znanja da ovaj projekat nosi i estetsku i ličnu poruku.

"Umetnost zavođenja" i sloboda izbora

Sidni svoju kolekciju opisuje kao umetnost zavođenja, ali i kao prostor u kojem žene ne moraju da se uklope u jedan unapred zadat obrazac.

Prema njenim rečima, ideja brenda Syrn nastala je iz potrebe da se ponudi raznolikost, a ne uniformisana predstava ženstvenosti.

"Želela sam da stvorim mesto gde žene mogu da se kreću između svih različitih verzija onoga što jesmo. Volim da radim na automobilima, skijam na vodi, sredim se za crveni tepih, a zatim odem kući da se mazim sa svojim psima. Nisam samo jedna od tih stvari. Nijedna žena nije", poručila je glumica.

Četiri strane jedne ličnosti

Brend Syrn podeljen je u četiri jasno definisane linije koje simbolizuju različita raspoloženja i karaktere: Udobna, Razigrana, Romantična i Zavodnica. Ova podela, kako Sidni objašnjava, ima za cilj da pokaže da se osećaj ženstvenosti menja iz dana u dan i da je to potpuno prirodno.

Viralna najava i snažan marketing

Sidni Svini je brend prvi put nagovestila prošlog vikenda, kada je na zvaničnom sajtu objavila video u kojem nosi crni čipkani set i crvenim ružem na ogledalu ispisuje datum lansiranja. Snimak je u rekordnom roku postao viralan i dodatno podgrejao interesovanje javnosti.

Kontroverza na Holivudskom znaku

Poseban talas komentara izazvao je snimak na kojem se Sidni penje na Holivudski znak i kači grudnjake preko njegovih slova. Dok su jedni ovaj potez doživeli kao umetnički performans, drugi su ga ocenili kao neprimeren čin.

Glumici zbog toga čak preti i novčana kazna, iako njen tim tvrdi da je snimanje obavljeno uz potrebne dozvole. Bez obzira na polemiku, marketinški efekat bio je ogroman, a Syrn je preko noći postao jedna od najkomentarisnijih tema.

Lična iskustva kao temelj brenda

Sidni nije krila da za nju donje rublje ima i snažnu ličnu dimenziju. Ispričala je da je još u detinjstvu imala problem da pronađe grudnjak koji joj zaista odgovara.

"Bila sam u šestom razredu sa DD korpama. Mrzela sam grudnjak koji sam morala da nosim. Kada sam kupila prvi lep grudnjak koji mi je zaista pristajao, nosila sam ga dok se nije raspao. Dizajniranje za različita tela ogroman je deo Syrna", objasnila je 28-godišnja glumica.

Upravo zato brend nudi čak 44 različite veličine, a većina modela dostupna je po ceni nižoj od 100 dolara.

Donje rublje kao lični izraz

"Donje rublje je zabavan način da se izrazite. Osećate se ženstveno i moćno. A možete sve to da zadržite samo za sebe, ako želite", dodala je Sidni.

Poznato je i da je razvoj brenda Syrn trajao gotovo godinu dana, uz podršku investicione kompanije Coatue, iza koje stoje višemilijardski fondovi i ulaganja Džefa Bezosa i Majkla Dela.

