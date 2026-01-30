Slušaj vest

Aron Tejlor-Džonson (35) i supruga Sem Tejlor-Džonson (58) privukli su poglede na reviji Saint Laurent na Nedelji mode u Parizu.

Par, koji se retko pojavljuje u javnosti, je ovog puta odlučio da iznenadi sve prisutne i pokaže svoje moderne kombinacije. Može se reći da je njihovo pojavljivanjeu bilo dostojno izraza "power couple".

Aron, koji važi za najlepšeg muškarca sveta, je za ovu priliku odlučio da ponese zanimljivo izdanje - mantil od smeđe kože koji je ukombinovao sa klasičnim lukom - crnim pantalonama, belom košuljom i kravatom

Aron Tejlor Džonson i Sem Foto: Zabulon Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sem je, s druge strane, oduševila u midi haljini tamnozelene boje. Reč je o modelu koji krasi ravan kroj i odsustvo detalja. Sama kreacija je dizajnirana za malo ležernije varijante, ali rediteljka joj je, pomoću pametno odabranih detalja, dala svečaniju notu.

Naime, odlučila se za visoke crne potpetice i svoj luk podigla na viši nivo. Dodala je i naočare za sunce koje su savršeno upotpunile ovo izdanje.

Ljubavnici su bili vidno raspoloženi, jer su tokom fotografisanja za medije razmenjivali poglede i osmehe.

Ljubav na prvi pogled

Podsetimo, Aron i Sem upoznali su se na snimanju filma "Nowhere Boy", kada je Aron imao svega 18, a Sem je tada bila 42-godišnjakinja.

Glumac je jednom prilikom izjavio da je znao da je ona "ta" čim ju je ugledao, a ispostavilo se da je i bio u pravu.

Aron i Sem Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Laurent Lairys/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/Instagram/aarontaylorjohnson

"Odmah sam znao da je Sem moja srodna duša i da želim ostatak života provesti s njom. Dobro se sećam tog dana, kao i dana kada sam je zaprosio", izjavio je svojevremeno.

U javnosti je govorio i o tome da im razlika u godinama nikada nije bila prepreka u odnosu, kao i da se nijednog trenutka nije pokajao zbog odluke da stupi u brak s rediteljkom.

(Kurir.rs/Superžena)

