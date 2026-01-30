Slušaj vest

Striming platforme i ove godine dominiraju malim ekranima u Srbiji, a publika najviše vremena provodi uz hit-serije sa Netflixa, HBO
Maxa i Disney+. Od napetih trilera i epskih drama, preko romantičnih priča, pa sve do superheroja i fantazije - izbor je raznovrstan, ali
pojedini naslovi se posebno izdvajaju po gledanosti.

Na Netflixu, apsolutni favoriti publike su serije koje kombinuju misteriju, emocije i snažne likove. "Stranger Things" i dalje drži pažnju
gledalaca zahvaljujući svojoj prepoznatljivoj atmosferi i napetoj radnji, dok je "Wednesday" postala pravi hit među mlađom, ali i
starijom publikom zbog svog mračnog humora i intrigantne priče. Veliku popularnost beleže i romantična drama "Bridgerton", kao i
politički triler "The Night Agent".

Stranger Things 5. sezona
Stranger Things Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

HBO Max u Srbiji najviše gledalaca okuplja oko velikih produkcija. "House of the Dragon" nastavlja da privlači fanove sveta "Igre
prestola", dok je "The Last of Us" osvojila publiku snažnom emotivnom pričom i ozbiljnim tonom. Među zapaženijim naslovima je i "A
Knight ofthe Seven Kingdoms", koja dodatno širi poznati fantazijski univerzum.

got-9.jpg
Igra pestola Foto: Printscreen

Disney + sve više dobija na popularnosti, naročito među ljubiteljima marvela. Serija "Agatha All Along" privukla je pažnju zbog neobične kombinacije humora i misterije, dok "Daredevil: Born Again" donosi mračniji i ozbiljniji pogled na superherojski žanr.

(Kurir.rs/Republika)

