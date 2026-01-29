Slušaj vest

Iako za mnoge vest o trudnoći predstavlja razlog za slavlje, glumica Kler Dejns priznaje da je nju vest zatekla potpuno nespremnu. Ništa nije bilo planirano, a emocije su je preplavile odmah po prvom pozivu lekaru.

Suze umesto radosti

Kler je otvoreno govorila o trenutku kada je saznala da je trudna po treći put, i to u 44. godini. Gostujući u podkastu "Good Hang with Amy Poehler", ispričala je da je odmah nakon saznanja pozvala svog ginekologa, kroz, kako sama kaže, nekontrolisane suze.

"Bio je to potpuni emotivni raspad", rekla je Kler, opisujući reakciju na neočekivanu trudnoću.

Trudnoća koja nije bila planirana

Glumica naglašava da treća trudnoća nije bila ni planirana ni očekivana.

"Ništa od ovoga nije bilo osmišljeno unapred. Nisam ni znala da je to fizički moguće. Imala sam 44 godine", priznala je Kler Dejns.

Zvezda serije "Domovina" porodila se 2023. godine i rodila devojčicu, koja uskoro puni tri godine.

Razlike u godinama među decom

Kler Dejns sa suprugom, glumcem Hjuom Densijem, ima troje dece - sinove Sajerusa (13) i Rouana (7), kao i ćerku. Između svakog deteta postoji razmak od oko pet godina, što, kako kaže, nije slučajno, već posledica okolnosti. Posebno emotivno je govorila o trudnoći sa mlađim sinom.

Kler Dejns, Hju Densi Foto: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

"Rouan je bio teško izboren. Morala sam da prođem kroz dve runde vantelesne oplodnje", otkrila je Kler.

Strah i osećaj krivice

O trećoj trudnoći Kler je govorila i ranije, u novembru 2025. godine, u podkastu "SmartLess". Tada je priznala da ju je vest uplašila.

"Bila sam prestravljena. Bila sam zaista stara kada se to dogodilo", rekla je, ali je dodala da je sve na kraju prošlo dobro. Ipak, emocije nisu bile jednostavne.

"Kao da sam bila nestašna. Kao da sam uhvaćena u nečemu što već odavno nije trebalo da radim", objasnila je, dodajući:

"Izašla sam malo van dozvoljenih okvira. Bilo je to potpuno ludo."

Dug brak i mirna prošlost

Kler Dejns i Hju Densi u braku su od septembra 2009. godine i važe za jedan od stabilnijih holivudskih parova.

Kler Dejns Foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

Pre braka sa Densijem, Kler je bila u vezi sa glumcem Bilijem Krudapom. Njihova romansa 2003. godine izazvala je veliki skandal, jer je tada ostavio trudnu Meri-Luiz Parker. Danas su međusobni odnosi korektni. Više od dve decenije kasnije, Kler Dejns i Bili Krudap, koji je sada u braku sa Naomi Vots, viđeni su u prijateljskom razgovoru i zagrljaju na gala večeri Univerziteta u Njujorku, u aprilu 2025. godine.

