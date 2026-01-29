Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ne prestaje da iznenađuje svojim izjavama. Tokom govora na Trump Accounts Summit u Vašingtonu, iznenadio je publiku pozvavši na binu reperku Niki Minaž, koju je nazvao "najvećom i najuspešnijom ženskom reperkom u istoriji".

Ekstravagantni stajling i šala o noktima

Minaž je bila u prvom redu, ekscentrično obučena u beli krzneni kaput i žutu haljinu, sa izuzetno dugim noktima, koji su privukli Trampovu pažnju. On je zastao u govoru i našalio se:

"Jedna od mojih ćerki bila je ljubomorna kad je čula da ćeš biti ovde. Rekao sam - pustiću da mi nokti narastu, jer ih obožavam. Pustiću da mi narastu nokti!"

Tramp je potom pozvao Minaž na binu, gde su se njih dvoje držali za ruke, a taj trenutak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, uz komentare o "opasno dugim" noktima reperke i Trampovim rukama.

Podrška i motivacija

Minaž je iskoristila priliku da javno izrazi podršku predsedniku:

"Verovatno sam predsednikov najveći obožavalac i to se neće promeniti. Mržnja ili ono što ljudi imaju da kažu uopšte me ne pogađa, zapravo me motiviše da ga još više podržim", rekla je, prenosi Telegraph.

Dodala je da neće dozvoliti da protivnici "prođu nekažnjeno sa maltretiranjem i kampanjama blatenja" i zaključila:

"Ima mnogo snage iza sebe, a Bog ga štiti. Amen."

Donacija za program "Trump Accounts"

Minaž je takođe najavila donaciju između 150.000 i 300.000 dolara za finansiranje programa Trump Accounts - novog saveznog programa koji predviđa početni ulog od 1.000 dolara na investicione račune za decu rođenu između 2025. i 2028. godine, sa ciljem podsticanja ranog stvaranja bogatstva.

Promena političkog stava

Ovo nije prvi put da Minaž pokazuje podršku Trampu u poslednjih nekoliko godina. Reperka je radikalno promenila politička stajališta, od ranijih kritika njegove imigracijske politike do otvorenog hvaljenja njegovog liderstva. Tramp je uzvratio pohvalama, a zajednički nastup i šala o noktima već kruže internetom.

