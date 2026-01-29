Slušaj vest

Margo Robijoš jednom je dokazala da zna kako da ukrade svu pažnju. Na svetskoj premijeri filma „Orkanski visovi“ (Wuthering Heights), održanoj u Los Anđelesu, holivudska zvezda pojavila se noseći jedan od najpoznatijih komada nakita u istoriji filma – čuvenu dijamantsku ogrlicu Elizabet Tejlor, procenjenu na neverovatnih osam miliona dolara.

Glumica (35), koja u novoj, provokativnoj adaptaciji klasika Emili Bronte tumači lik Ketrin Ernšo, pozirala je na crvenom tepihu uz svog kolegu i filmsku ljubav, Džejkoba Elordija (28), koji igra Hitklifa. Film je režirala Emerald Fenel, a već sada važi za jedno od najiščekivanijih ostvarenja godine.

Margo Robi na crvenom tepihu sa dijamantskom ogrlicom Elizabet Tejlor Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia

Ogrlica sa legendarnom pričom

Premijera je održana u čuvenom bioskopu „TCL Chinese Theatre“, gde je Margo zablistala u visokoj modi kuće Šijapareli. Ipak, haljina je pala u drugi plan kada su svi primetili dijamantsku ogrlicu „Taj Mahal“, jedan od najprepoznatljivijih komada iz kolekcije pokojne Elizabet Tejlor.

Ogrlicu u obliku srca, optočenu dijamantima, Margo je nosila visoko oko vrata, dok se zlatni lanac spuštao niz njena leđa. Ovaj legendarni komad nakita poklonio je Elizabet Tejlor njen peti suprug, glumac Ričard Barton, za njen 40. rođendan – pre čak 54 godine.

Ogrlica „Taj Mahal“ Elizabet Tejlor koju je dobila na poklon od Ričarda Bartona
Ogrlica „Taj Mahal“ Elizabet Tejlor koju je dobila na poklon od Ričarda Bartona Foto: PRM / Sipa Press / Profimedia

Haljina koja prati dramatiku filma

Vintage ogrlica savršeno se uklopila uz glamuroznu haljinu iz ateljea Šijapareli. Gornji deo haljine imao je korset sa efektnom „nude“ iluzijom i crnom čipkom, dok je suknja pratila liniju tela i naglašavala kukove, pre nego što se širila u dramatičnu siluetu nalik sireni.

Crni pliš na donjem delu haljine postepeno je prelazio u tamnocrvenu nijansu, diskretno aludirajući na mračnu i strastvenu atmosferu filma.

Prirodna lepota i minimalan glam

Margo Robi na crvenom tepihu sa dijamantskom ogrlicom Elizabet Tejlor
Margo Robi na crvenom tepihu sa dijamantskom ogrlicom Elizabet Tejlor Foto: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Margo je kosu podigla u romantičnu punđu, uz nekoliko uvijenih pramenova koji su uokvirivali lice. Na obrazima se isticao blagi rumeni sjaj, dok su usne bile našminkane u nežnoj, ružičasto-nude nijansi.

Šminka za oči bila je svedena – tek malo braon senke i lagani sloj maskare, čime je glumica dodatno naglasila prirodnu lepotu.

