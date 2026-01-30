Slušaj vest

Princ Hari često ističe da mu je najveći strah da se “istorija ponovi”, misleći na tragičnu sudbinu svoje majke, princeze Dajane. Ironično, njegova ljubav prema američkoj razvedenoj supruzi otkriva još stariju ranu britanske monarhije: privlačnost princa prema ženi koja krši kraljevske konvencije. Ako je Valis Simpson izbledela iz sećanja javnosti, pojava Megan Markl vratila ju je indirektno u centar pažnje.

Priča je obrnuta: dok je Edvard VIII abdicirao zbog ljubavi prema Valis, Hari nikada nije imao realnu šansu da postane kralj – osim u slučaju katastrofe unutar porodice. Ipak, izazvao je sličnu buru u javnosti, medijsko zlostavljanje i institucionalni nemir. Odjeci te priče traju decenijama i mnogo otkrivaju o tome šta monarhija prihvata, odbacuje ili se boji.

Vest o abdikaciji kralja Edvarda VIII Foto: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Od američke devojčice do skandala 20. veka

Valis Simpson, rođena Bessi Wallis Warfield 1896. u Pensilvaniji, odrasla je u porodici koja je izgubila bogatstvo. Kao beba je ostala bez oca i odrastala između Baltimora i visokog društva kojem nikada nije u potpunosti pripadala. Udala se mlada, doživela nasilje u prvom braku i kasnije se udala za britanskog izvršnog direktora Ernesta Simpsona.

U tom drugom braku, 1931. godine, upoznala je tadašnjeg princa od Velsa, Edvarda. Njihova veza je rasla i dok je bila formalno udata, a kada je Edvard postao kralj 1936, kriza je bila neizbežna.

Kao novi monarh, želeo je da se oženi Valis, ali Engleska crkva, čiji je bio vrhovni guverner, nije odobravala brak sa dvostruko razvedenom ženom. Savetnici i premijer bili su protiv. Rešenje je bila abdikacija. U decembru iste godine, Edvard je javno odrekao presto: „Ne mogu da ispunjavam dužnosti bez žene koju volim.“

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Valis Simpson i Edvard VIII su promenili istoriju britanske kraljevske porodice Foto: RDB/ATP / Universal images group / Profimedia, PA, PA Images / Alamy / Profimedia, Rob Welham/Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Njegov mlađi brat Albert postao je Džordž VI,a mlada princeza Elizabeta naslednica. Edvardov čin ljubavi zauvek je promenio britansku istoriju i gurnuo Valis u centar skandala.

Javno neprihvaćena i medijski progonjena

Valis nikada nije bila oproštena. Monarhija joj je uskratila titulu „Njeno Kraljevsko Veličanstvo“. Britanski mediji, koji su u početku ćutali, počeli su da je prikazuju kao manipulativnu, hladnu, amerikanku bez manira, optužujući je za najveću ustavnu krizu 20. veka.

Par je dodatno kompromitovan posetom Hitleru 1937. godine, što je pojačalo sumnje o političkim afinitetima. Iako dokazi o direktnoj saradnji nisu pronađeni, par je tokom Drugog svetskog rata bio izgnan na Bahame, gde je Edvard služio kao slabije poštovani guverner. Valis je mrzela to okruženje, a njihova izolacija dodatno je potcrtavala negativnu reputaciju.

Valis Simpson i Edvard VIII na prijemu kod Adolfa Hitlera Foto: IanDagnall Computing / Alamy / Profimedia

Pariski život između glamura i izolacije

Nakon rata, par se nastanio u Parizu, živeći među partijama, umetničkim kolekcijama i slavnim portretima. Postali su ekscentrični članovi društva – traženi na večerama i na naslovnicama magazina – ali uvek kao „par koji je od ljubavi odustao od imperije“. Edvard nikada nije prevazišao gubitak prestola, dok je Valis balansirala između privilegija i gorčine. Njihov brak je opstao, ali obeležen tišinama i potisnutim željama.

Kada je Edvard umro 1972, Valis je ušla u depresiju i postupno se povukla iz javnog života. Bolovala je od demencije, gotovo nije govorila, a francuska advokatica Suzana Blum preuzela je kontrolu nad njenim imanjem, ograničivši kontakte s prijateljima i osobljem.

Tužan kraj u dronjcima

Valis Simpson Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Na Božić je Volis pala iz kreveta i slomila kuk. Iako je bila u strašnim bolovima, u bolnicu su je odveli tek nakon nedelju dana. Dok je bila tamo, advokatica Suzan Blum, koja je zastupala porodicu ju je nagovorila da otpusti britanskog advokata Ser Godfrija Morleja pa je tako postala njena jedina pravna zastupnica.

Odmah je napravila sporazum prema kom vojvotkinja imovinu ostavlja francuskim muzejima, a zauzvrat joj francuska vlada neće naplaćivati porez na kuću. Blum je zbog toga dobila orden Legije časti.

Potpunu kontrolu nad Volis stekla je nekoliko godina posle, kada je otpustila njene dve verne sekretarice. Svet se decenijama divio njenom glamuroznom stilu, ali poslednjih deset godina Volis Simpson je, tvrdi biograf, bila u dronjcima. Frizer nije smeo da je posećuje, a skupu kozmetiku zamenila je jeftina.

Jedna od retkih osoba koje je smele da vidi vojvotkinju, njena noćna medicinska sestra od 1976. do 1986. Elvira Gozin, ispričala je da je Volis umrla u bedi. Dva puta je dolazila u London da o tome obavesti kraljevsku porodicu, ali oni nisu reagovali.

Valis Simpson, Edvard VIII Foto: Heritage Images, Heritage Image Partnership Ltd / Alamy / Profimedia

Krajem 1975. Volis je pukao čir na želucu, što je dovelo do teških unutrašnjih krvarenja, od čega se nikad nije oporavila. Po povratku iz bolnice Blum je naredila osoblju da vojvotkinju drže na gornjem spratu. Tamo nije puštala gotovo nikoga, govorila je da vojvotkinju gosti uznemiruju, a i kad bi pustila nekog, ostajala bi u sobi sa njima.

Izmučena bolešću i starošću, Volis Simpson je umrla 24. aprila 1986. u 90. godini života. Suzan Blum razgnevila je Francusku stavivši se na čelo ožalošćenih, a nakon što je osoblje počelo da govori o navodnim uslovima u kojima je držala staricu, postala je jedna od najkontroverznijih ličnosti u državi.

Nedugo posle vojvotkinjine smrti Blum je na aukciju izložila najpoznatije primerke Volisinog nakita, poput Kartieove narukvice u obliku pantera, prodate za 5 miliona evra i broša u obliku flaminga prodatog za skoro 2 miliona evra. Među ovim predmetima bio je i Volisin dar Edvardu iz 1935. - zlatna kutija za cigare s ugraviranom kartom sveta na kojoj su važni gradovi bili obeleženi draguljima.

Preminula je osam godina posle Volis.

Video: Megan Markl igra nepristojno pred porođaj