Američki glumac Tom Selek u mladosti je verovao da će se ostvariti kao talentovani košarkaš, dok mu gluma nije bila ni na pameti.

Rođen je 29. januara 1945. godine u Detroitu, a odrastao je u Los Anđelesu. Tokom školovanja bio je strastveni košarkaš, a talenat mu je doneo i stipendiju za fakultet. Tek dok je studirao, Selek je shvatio da bi gluma mogla biti zanimanje koje ga privlači. Neko vreme radio je kao model kako bi se izdržavao, a ubrzo je počeo dobijati manje uloge u televizijskim serijama.

Prva velika uloga - "Magnum P.I."

Karijeru mu je lansirala serija "Magnum P.I.", u kojoj je tumačio naslovnu ulogu. Selek je kao Tomas Magnum debitovao na malim ekranima u decembru 1980. godine. Serija je postala globalni hit i emitovana je kroz čak osam sezona. Zahvaljujući ovoj ulozi, Selek je osvojio Zlatni globus i Emi nagrade.

Filmske uloge i nastavak karijere

Zbog obaveza na seriji, Seleck je često odbijao filmske uloge, ali 1987. godine osvojio je publiku ulogom u filmu "Three Men and a Baby" zajedno sa Tedom Dansonom i Stivom Gutenbergom. Tokom karijere imao je niz filmskih uloga, ali i danas je najpoznatiji po radu na televiziji.

Tom Selek u mladosti dok je bio košarkaš Foto: Ranker.com

Sredinom 90-ih popularnost mu se ponovo vratila zahvaljujući ulozi dr. Ričarda Burka u hit seriji "Prijatelji". Pojavio se u nekoliko televizijskih filmova i pažljivo birao uloge u kojima će se pojaviti.

Brkovi kao zaštitni znak

S godinama je stekao nadimak jednog od najpoznatijih holivudskih brkova, iako je nekoliko puta menjao svoj imidž. Poslednjih godina najviše je poznat publici po seriji "Blue Bloods", u kojoj igra komesara njujorške policije Frenka Regana.

Privatni život

Selek je dvaput stao pred oltar. Sa prvom suprugom, manekenkom Džeklin Rej, bio je u braku od 1971. do 1982. godine. Par je usvojio sina Kevina Šeparda, koji je američkoj javnosti najpoznatiji kao bubnjar benda Tonic.

Tom Selek Foto: UNIVERSAL TV - Album / Album / Profimedia

Drugi brak sklopio je 1987. godine sa glumicom Džili Džoan Mek. Par ima ćerku Hanu, koja danas ima 37 godina. Detalje o svojoj karijeri i životu Tom Selek je otkrio u memoarima "You Never Know".

