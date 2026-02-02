Bio je ozbiljan košarkaš, bavio se modelingom, a onda je otkrio glumu: Ženio se 2 puta, a ceo svet ga zna po brkovima
Američki glumac Tom Selek u mladosti je verovao da će se ostvariti kao talentovani košarkaš, dok mu gluma nije bila ni na pameti.
Rođen je 29. januara 1945. godine u Detroitu, a odrastao je u Los Anđelesu. Tokom školovanja bio je strastveni košarkaš, a talenat mu je doneo i stipendiju za fakultet. Tek dok je studirao, Selek je shvatio da bi gluma mogla biti zanimanje koje ga privlači. Neko vreme radio je kao model kako bi se izdržavao, a ubrzo je počeo dobijati manje uloge u televizijskim serijama.
U galeriji pogledajte fotografije Toma Seleka:
Prva velika uloga - "Magnum P.I."
Karijeru mu je lansirala serija "Magnum P.I.", u kojoj je tumačio naslovnu ulogu. Selek je kao Tomas Magnum debitovao na malim ekranima u decembru 1980. godine. Serija je postala globalni hit i emitovana je kroz čak osam sezona. Zahvaljujući ovoj ulozi, Selek je osvojio Zlatni globus i Emi nagrade.
Filmske uloge i nastavak karijere
Zbog obaveza na seriji, Seleck je često odbijao filmske uloge, ali 1987. godine osvojio je publiku ulogom u filmu "Three Men and a Baby" zajedno sa Tedom Dansonom i Stivom Gutenbergom. Tokom karijere imao je niz filmskih uloga, ali i danas je najpoznatiji po radu na televiziji.
Sredinom 90-ih popularnost mu se ponovo vratila zahvaljujući ulozi dr. Ričarda Burka u hit seriji "Prijatelji". Pojavio se u nekoliko televizijskih filmova i pažljivo birao uloge u kojima će se pojaviti.
Brkovi kao zaštitni znak
S godinama je stekao nadimak jednog od najpoznatijih holivudskih brkova, iako je nekoliko puta menjao svoj imidž. Poslednjih godina najviše je poznat publici po seriji "Blue Bloods", u kojoj igra komesara njujorške policije Frenka Regana.
Privatni život
Selek je dvaput stao pred oltar. Sa prvom suprugom, manekenkom Džeklin Rej, bio je u braku od 1971. do 1982. godine. Par je usvojio sina Kevina Šeparda, koji je američkoj javnosti najpoznatiji kao bubnjar benda Tonic.
Drugi brak sklopio je 1987. godine sa glumicom Džili Džoan Mek. Par ima ćerku Hanu, koja danas ima 37 godina. Detalje o svojoj karijeri i životu Tom Selek je otkrio u memoarima "You Never Know".
(Kurir.rs/24sata.hr)
