Slušaj vest

Hale Beri oduševila je prisutne na premijeri filma "Crime 101" u sredu u Londonu, pojavivši se u odvažnoj i glamuroznoj kombinaciji koja nije mogla proći neprimećeno.

Iako će u avgustu ove godine proslaviti 60. rođendan, mnogi teško mogu poverovati u njene godine kada vide njen besprekorno negovan ten i savršenu liniju.

U galeriji pogledajte fotografije Hale Beri na premijeri "Crime 101":

1/5 Vidi galeriju Hale Beri na premijeri filma Crime 101 Foto: James Warren / Avalon / Profimedia, Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumica je privukla pažnju kombinacijom dugih rukava, dubokog dekoltea i srebrne suknje, koja je istakla njenu elegantnu figuru. Dekolte je dodatno naglasila dugim lančićem, a šminka i frizura upotpunili su sofisticiran izgled.

Karijera i prepoznatljivost

Hale Beri je američka glumica i producentkinja, najpoznatija po ulogama u filmovima kao što su Monster’s Ball, za koji je osvojila Oskara za najbolju glumicu, Die Another Day i X-Men serijal. Tokom svoje karijere bila je jedna od retkih afroameričkih glumica koja je dostigla status A-liste u Holivudu, a njen talenat i stil i dalje privlače pažnju javnosti.

Najnovija dešavanja u životu Hale Beri

Osim uspeha na filmu, Hale Beri je nedavno bila u centru pažnje zbog svojih društvenih angažmana i brige o zdravlju i kondiciji. Redovno promoviše zdrav život, vežbanje i balans između karijere i privatnog života, što je i razlog njenog besprekornog izgleda na premijeri. Glumica je takođe otkrila da trenutno radi na novim filmskim projektima i da će ove godine biti zauzeta i produkcijom, kao i nastupima na promotivnim događajima.

Pogledajte video: Hale Beri pokazala novu frizuru