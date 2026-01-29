Bivši muž Džej Lo u 58. godini čeka osmo dete: Pevač i njegova 31 godinu mlađa supruga lepe vesti su podelili na društvenoj mreži!
Pevač Mark Entoni i njegova 31 godinu mlađa supruga, manekenka Nađa Fereira imaju predivne vesti.
Oni su nedavno proslavili treću godišnjicu braka, a na društvenoj mreži Instagram su jedno drugom čestitali godišnjicu na najlepši način.
- Srećna treća godišnjica braka. Kakav divan poklon nam je život dao. Bog je veliki, Markito će da bude stariji brat-napisali su u objavi.
Naime, poznati par je fotografijom Nađinog trudničkog stomačića kojeg mazi ruke pevača, Nađe i njihovog prvog deteta otkrio da će njihova porodica postati bogatija za još jednog člana.
Ovo će 26-godišnjoj Nađi biti drugo, a 57-godišnjem pevaču biti osmo dete.
Podsetimo, Mark i Nađa su se venčali 2023. godine, a venčanje su organizovali u Perez Art muzeju u Majamiju.
Kum im je bio Dejvid Bekam, a među gostima se se našli i Salma Hajek, gradonačelnik Majamija Frensis Suarez, Romeo Santos, Luis Fonsi i mnogi drugi.
Dobitnik Gremija ima već dvoje odrasle dece sa bivšom devojkom Debi Rosado i dvoje odrasle dece iz braka sa bivšom Mis Univerzuma Dajanarom Tores.
Takođe ima blizance iz braka sa pevačicom i glumicom Dženifer Lopez.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Majka Dženifer Lopez