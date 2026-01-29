Slušaj vest

Pevač Mark Entoni i njegova 31 godinu mlađa supruga, manekenka Nađa Fereira imaju predivne vesti.

Oni su nedavno proslavili treću godišnjicu braka, a na društvenoj mreži Instagram su jedno drugom čestitali godišnjicu na najlepši način.

- Srećna treća godišnjica braka. Kakav divan poklon nam je život dao. Bog je veliki, Markito će da bude stariji brat-napisali su u objavi.

Naime, poznati par je fotografijom Nađinog trudničkog stomačića kojeg mazi ruke pevača, Nađe i njihovog prvog deteta otkrio da će njihova porodica postati bogatija za još jednog člana.

Ovo će 26-godišnjoj Nađi biti drugo, a 57-godišnjem pevaču biti osmo dete.

Podsetimo, Mark i Nađa su se venčali 2023. godine, a venčanje su organizovali u Perez Art muzeju u Majamiju.

Kum im je bio Dejvid Bekam, a među gostima se se našli i Salma Hajek, gradonačelnik Majamija Frensis Suarez, Romeo Santos, Luis Fonsi i mnogi drugi.

Dobitnik Gremija ima već dvoje odrasle dece sa bivšom devojkom Debi Rosado i dvoje odrasle dece iz braka sa bivšom Mis Univerzuma Dajanarom Tores.

Takođe ima blizance iz braka sa pevačicom i glumicom Dženifer Lopez.

