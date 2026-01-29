Slušaj vest

Radio televizija Srbije je objavila zvaničan raspored učesnika po polufinalima na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026" i redosled nastupanja izabranih kompozicija.

U polufinalima, koja će se održati 24. i 26. februara, nastupiće po 12 takmičara.

Prvo polufinale:

1. Mirna - Omaja

Muzika: Mladen Stojanović, Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur, Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos Trip - Sve je u redu

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović, Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić, Aranžman: Kosmos Trip

3. Iva Grujin - Otkrivam sebe

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić, Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić, Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor - Klaber

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić, Tekst: Igor Mišković, Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao - Daj nam svet

Muzika: Nikola Knežević, Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh, Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores - Unseen

Muzika: Ruben Papian, Tekst: Ruben Papian, Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI - Svaki dan

Muzika: Ivana Vukmirović Manivi, Tekst: Ivana Vukmirović Manivi, Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella - Trampolina

Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX - Srušio si sve

Muzika: YANX, Tekst: YANX, Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna - Jugoslavija

Muzika: Zejna, Marko Drežnjak, Tekst: Zejna, Marko Drežnjak, Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović - Zavoli me

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica - Moma mala

Muzika: Aleksa Petrović, Tekst: Đurđica Gojković, Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

Drugo polufinale:

1. Aleksandar - Sudbina

Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac, Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović, Tekst: YANX, Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

4. LU – KA - Veruj

Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R., Tekst: Tamara Popović – tam, Aranžman: A.N.D.R.

5. Jack Lupino - Adrenalin

Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević

6. Zona - Čairi

Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez, Tekst: Tijana Trivić Zona, Aranžman: Jonez

7. Brat Pelin - Fräulein

Muzika: Stefan Papić - Brat Pelin, Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin , Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin

8. Geminni - Metar sreće

Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić, Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić, Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić

9. Avgust - Jabuka

Muzika: Avgust, Tekst: Avgust, Aranžman: A.N.D.R.

10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom

Muzika: Nemanja Antonić, Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović, Nikolovski, Titta Foureira, Aranžman: Nemanja Antonić

11. Aleksandra Sekulić - Kule

Muzika: Slavko Milovanović, Tekst: Slavko Milovanović, Aranžman: Darko Dimitrov

12. LAVINA - Kraj mene

Muzika: LAVINA, Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić, Aranžman: LAVINA

Najboljih sedam kompozicija iz svakog polufinala plasiraće se u veliko finale, a prenos na RTS-u gledaoci i slušaoci pratiće u subotu, 28. februara, od 21 čas, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026", biće dostupne na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od ponedeljka, 2. februara od 12 časova.

Pobednik festivala, kojeg će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču.

Srbija u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2026

Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja. Naš predstavnik će deliti binu sa ozbiljnim konkurentima, a u istoj grupi su i Hrvatska i Crna Gora.

Pored njih, u prvom polufinalu nastupaju i: Nemačka, Italija, Estonija, Gruzija, Portugal, San Marino, Švedska, Poljska, Belgija, Litvanija, Finska, Izrael, Moldavija i Grčka.

Podsetimo, Mirna će se sada boriti za pobedu i odlazak na Evroviziju, a godinama je nije bilo u javnosti.