Slušaj vest

Austrijska radiotelevizija ORF službeno je potvrdila da će naredno izdanje Evrovizije, koje će se održati u maju u Beču, voditi Viktorija Svarovski i glumac-komičar Mišel Ostrovski. ORF ih opisuje kao kombinaciju glamura i humora, što obećava spektakularno televizijsko iskustvo.

Eurosong 2026. održaće se u Beču od 12. do 16. maja, a organizatori ga već sada najavljuju kao jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja godine. Izbor voditelja dodatno je podigao očekivanja obožavalaca širom Evrope.

Evrovizija 2026, logo Foto: Isabelle Ouvrard / imago stock&people / Profimedia

Viktorija Svarovski– naslednica brenda, zvezda malih ekrana

Viktorija Svarovski rođena je u Insbruku i poznata je kao TV voditeljka, preduzetnica, model i pevačica. Naslednica je svetski poznate porodice Swarovski, tvorca brenda kristala koji je osnovao Daniel Svarovski krajem 19. veka.

Iako dolazi iz poznate porodice, Viktorija je odlučila da gradi karijeru izvan porodičnog biznisa. Sa 16 godina potpisala je ugovor sa Sony Musicom, a sa 18 se preselila u Los Anđeles.

Širu popularnost stekla je 2016. pobedom u šiu Let’s Dance“, a ubrzo je postala i najmlađa članica žirija u istoriji emisije „Das Supertalent“. Od 2018. je stalna voditeljka „Let’s Dancea“, jedne od najuspešnijih emisija na nemačkom govornom području.

Viktorija je vodila i velike događaje poput „100 Years Disney Show“ i dodele nagrada Bambi, a 2020. pokrenula je vlastiti bjuti brend ORIMEI. Početkom ove godine ostvarila je i san učestvovanjem na Dakar reliju.

Posebnu pažnju javnosti privukla je njena legendarna venčanica ukrašena sa preko 500.000 Swarovski kristala, procenjene vrednosti oko milion evra, koja je postala jedna od najluksuznijih haljina ikada viđenih.

Mišel Ostrovski – komičar i cenjeni austrijski glumac

Mišel Ostrovski rođen je u Leobenu i spada među najcenjenije austrijske glumce, scenariste, voditelje i reditelje. Iako ga publika često povezuje sa komičnim ulogama, njegov opus je mnogo širi.

Proboj je ostvario 2004. filmom „Nacktschnecken“, a kasnije se pojavljivao u mnogim filmovima i serijama, uključujući „Eberhoferkrimi“ i „Vier Frauen und ein Todesfall“. Posebno se ističe film „Der Onkel“ iz 2022. godine, gde je bio glavni glumac, scenarista i reditelj.

Kao voditelj, Mišel je predvodio manifestacije poput dodele muzičke nagrade Amadeus i pozorišne nagrade Nestroy, a za svoj rad dobio je i prestižnu TV nagradu Romy.

ORF: „Uzbudljiv i jedinstven par“

Direktorka programa ORF-a Stefani Gros-Horovic izrazila je zadovoljstvo odabirom voditelja:

„Viktorija Svarovski i Mišel Ostrovski dve su motivisane, zanimljive i izvanredne osobe koje će nas voditi kroz eurovizijske večeri. Naš cilj je oduševiti međunarodnu publiku senzacionalnim televizijskim iskustvom.“

Dodala je:

„Razvili smo koncept i potom tražili prave voditelje – i pronašli smo ih. Viktorija i Mišel su uzbudljiv i jedinstven par. Oboje imaju veliku strast prema takmičenju i sjajni su ambasadori događaja.“

(Kurir.rs/Index.hr)