Slušaj vest

Tauni Kiten bila je američka glumica i televizijska ličnost, najpoznatija po nastupima u muzičkim spotovima 1980-ih, uključujući „Here I Go Again“ grupe Vajtsnejk. Kasnije je učestvovala u rijaliti programima kao što su The Surreal Life i Celebrity Rehab, gde je otvoreno govorila o svojoj borbi sa zavisnošću od droga. Tauni Kiten preminula je 7. maja 2021. Kaliforniji.

Tauni Kiter Foto: Letterman/youtube

Rani život i karijera

Rođena kao Džuli Kiten 5. avgusta 1961. u San Dijegu, Kalifornija. Sa oko 12 godina, sama je sebi nadela nadimak Tauni. Zbog disleksije imala je teškoće u školi i na kraju je napustila Mission Bay High School. Da bi se izdržavala, počela je da se bavi manekenstvom i manjim glumačkim ulogama.

Veliki proboj ostvarila je 1984. godine filmom Bachelor Party, gde je glumila buduću mladu Tomu Hanksu. Nedugo nakon toga, njen životni i karijerni put dobio je još veći zamah kada je počela da se zabavlja sa pevačem grupe Vajtsnejk. Kiten se pojavila u nekoliko spotova grupe, uključujući i hit „Here I Go Again“, i time postala jedan od seks simbola 1980-ih, poznata po lepom izgledu, dugoj kosi i dugim nogama.

Tauni Kiten Foto: Letterman/youtube

Brak i porodica

Udala se za Dejvida Kaverdejla 1989. godine, ali brak je ubrzo završio razvodom. Kasnije je bila u vezi sa profesionalnim bejzbol igračem Čakom Finlijem, kojeg je 1997. i zvanično udala. Par je već imao ćerku Vinterr, a ubrzo su dobili i drugu ćerku, Rajn. Do tada je Kiten uglavnom napustila profesionalni svet kako bi se posvetila deci.

Tauni Kiten Foto: Youtube

Lične borbe i problemi sa zakonom

2002. godine, Tauni je bila u centru pažnje zbog porodičnog incidenta, kada je uhapšena zbog navodnog fizičkog nasilja nad suprugom. Nakon godinu dana savetovanja, optužbe su odbačene.

Četiri godine kasnije vratila se na televiziju kroz rijaliti The Surreal Life, ali je te iste godine i uhapšena zbog posedovanja kokaina. Optužba je odbačena nakon šestomesečnog rehabilitacionog programa.

Godine 2008. pojavila se u drugoj sezoni Celebrity Rehab, gde je javno govorila o zavisnosti od droga i završila tretman. Ipak, probleme sa zavisnošću nije u potpunosti prevazišla, pa je 2009. godine uhapšena zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Kasniji rad i doprinosi

Uprkos ličnim problemima, Kitaen je nastavila da radi u zabavnoj industriji, uključujući gostovanja u serijama poput CSI. Njena karijera i život obeleženi su i velikim profesionalnim uspesima i javnim borbama sa zavisnošću.

Uzrok smrti

Prema podacima Kancelarije sudskog mrtvozornika okruga Orandž neposredni uzrok smrti bila je dilatativna kardiomiopatija, čest oblik srčanog oboljenja koje dovodi do slabljenja srčanog mišića i smanjene sposobnosti srca da pumpa krv. Kao faktori koji su doprineli smrti navedeni su: Blaga koronarna ateroskleroza, prisustvo više lekova na recept u organizmu, među kojima su: mirtazapin, alprazolam, pregabalin,hidrokodon.

Zvanično je potvrđeno da je smrt nastupila prirodnim putem, bez elemenata nasilja.