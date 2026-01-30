Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin poslednjih dana posvetila se detaljnom uređenju porodičnog doma, a fotografije koje je podelila otkrivaju prostor koji odiše stilom i pažljivo biranim detaljima, nalik onima iz prestižnih magazina o enterijeru.

Dnevni boravak u znaku savremenog dizajna

Centralno mesto u dnevnoj sobi zauzima roze sofa, koja prostoru daje toplinu i dozu elegancije.

Jelisaveta Orašanin pokazala kako je sredila stan Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Uz nju se nalazi veliki stakleni sto, ukrašen popularnim "table book" izdanjima, koja su neizostavan detalj modernih enterijera. Poseban šarm prostoru daju sveži cvetni aranžmani, a po svemu sudeći, lale su Jelisavetin omiljeni izbor.

Jelisaveta Orašanin pokazala kako je sredila stan Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Biblioteka kao lični pečat doma

Glumica je veliku pažnju posvetila i kućnoj biblioteci, u kojoj se nalaze naslovi koje rado čita. Police su uklopljene u ostatak enterijera i predstavljaju spoj funkcionalnosti i estetike, čineći prostor još toplijim i ličnijim.

Detalji koji zaokružuju ambijent

Zavese su birane sa posebnom pažnjom i u potpunosti se uklapaju u ostatak nameštaja i dekoracije.

Upravo zahvaljujući tim završnim detaljima, dnevni boravak Jelisavete Orašanin sada izgleda kao mali, trendovski kutak uređen po najnovijim standardima savremenog dizajna.

Rođendan sa posebnim značenjem

Osim uređenja doma, Jelisaveta je pre par meseci imala i razlog za slavlje. Rođendan je proslavila 13. novembra, na datum koji je u njenoj porodici posebno važan, jer je tog dana rođena i njena majka, koja je napunila 69 godina.

Na društvenim mrežama podelila je fotografiju torte pripremljene specijalno za njih dve, ukrašene njihovim fotografijama iz detinjstva i brojevima godina koje su obe proslavile tog dana.

Emotivne reakcije pratilaca

Objava je izazvala mnoštvo emotivnih reakcija, a pratioci su u komentarima uputili čestitke i majci i ćerki, ističući njihovu bliskost i porodičnu povezanost. Dodatnu pažnju privukla je i fotografija na kojoj glumica pozira u liftu sa velikim buketom cveća, dok identitet darodavca nije otkriven.

