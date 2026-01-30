Slušaj vest

Anica Lazić napravila je jednom prilikom pravu pometnju na društvenim mrežama kada je objavila fotografiju sa Lazarom Ristovskim u njihovom domu.

Majka zadovoljna izborom

Lazar je tada proslavljao 73. rođendan i to je bio povod da ovaj par vidimo u opuštenom izdanju. Nakon toga je i Lazar objavio njihov selfi, a na ovaj kadar nije ostala imuna ni Ankica Lazić, majka Anice. Njoj se dopala njihova opuštena fotografija, a onda je javno tada poželela najlepše želje svom zetu.

- Dragi Lazare, lepoti ovog kišnog nedeljnog dana doprinosi i pomisao da je tvoj rođendan. Želim da još više i dane i godine ispunjavaš sveprožimajućim uspesima i radosnim duhom. Srećan ti rođendan - napisala je ona u komentaru.

Ovim rečenicama pokazala je da je zadovoljna ćerkinim izborom i da ima dobar odnos sa glumcem.

Žive zajedno

Glumac Lazar Ristovski nakon razvoda od koleginice Danice Ristovski, posle četiri decenije braka, uživa u ljubavi sa 39 godina mlađom Anicom Lazić. Lazar je javno već pričao da je ponovo zaljubljen, dok Anica ističe da je on "njen zaštitnik, poslat od Boga". Prošle godine se u javnosti pričalo da Ristovski i njegova draga žive u njegovom stanu u Beogradu na vodi.

U galeriji pogledajte fotografije Lazara Ristovskog i Anice Lazić:

1/12 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- On stalno negde juri i žuri, a Anicu ne bih prepoznao da je ne vidim sa njim. Nekako mi nije upečatljiva. Danicu nismo viđali ovde, mislim da se on u naš kraj preselio posle razvoda. Čovek vodi računa o sebi, ali niko nije očekivao da će biti u vezi sa "klinkom", ali to je svakako njegova stvar. Verujem da mu mnogi zavide - rekao je Marko, koji živi u blizini Lazarovog novog doma, dok u obližnjoj prodavnici kažu da ne dolaze u nabavku.

- Svrati Lazar po neke usputne sitnice i uvek je doteran i ostavi oblak parfema za sobom. On odlično izgleda za svoje godine, e sad to ne znači da treba da se zabavlja sa toliko mlađom devojkom. Ne bih da mu sudim, ali što je mnogo, mnogo je. Velika je to razlika. Ja ne mogu ni da zamislim šta o tome misle njeni roditelji - iskrena je bila prodavačica.

Pogledajte video: Lazar Ristovski na reviji Verice Rakočević