Čuveni muzičar Aleksandar Jaćimović preminuo je u 62. godini. Tužnu vest saopštila je njegova supruga, koja se i oprostila od njega na mrežama. Maja je objavila sliku na kojoj je pozirala zagrljena sa Aleksandrom i napisala:

- Dragi moj, otišao si prerano. Volim i voleću te zauvek - napisala je ona i dodala emotikone slomljenog srca.

Inače, bio je i stalno zaposleni član Big Benda RTS-a.

Biografija

Aleksandar Jaćimović rođen je u Beogradu, 1964. godine. Završio je Nižu i Srednju muzičku školu “Stanković” i “Josip Slavenski” (odseci za klavir i kontrabas – Niža, odseci za violinu – “Stanković” i fagot – Srednja muzička škola “Josip Slavenski“), kao i majstorsku klasu dirigovanja kod maestra, Borislava Pašćana.

Primljen i kao redovni student i upisao prvu godinu studija jazz saksofona na Jazz akademiji u Gracu (Austrija), u klasi profesora Karl Heinz Miklina. Radio kao saksofonista - solista u Jazz orkestru RTB-a. Priznat mu status Afirmisanog umetnika SFRJ, 1987. godine. Sada zaposlen u Big Bandu RTS kao saksofonista – solista orkestra. Četiri godine radio kao profesor na Jazz odseku Muzičke škole “Stanković“, na predmetu “Mali ansambli“. Takođe, radi i kao umetnički rukovodilac i dirigent Big Banda Jazz omladine Novog Sada.

