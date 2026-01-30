Slušaj vest

Kloi Kardašijan otvoreno je izrazila oduševljenje vezom svoje mlađe sestre Kajli Džener sa glumcem Timotijem Šalameom. U najnovijoj epizodi svog podkasta "Khloé In Wonder Land", emitovanoj u sredu, 28. januara, Kloi (41) ugostila je stariju sestru Kim Kardašijan (45), a razgovor je obuhvatao teme zabavljanja, manifestovanja želja i samovanja, uz posebne pohvale za Kajli (28).

Intimna večera i porodično druženje

"Baš sam bila ponosna na sebe. Zvuči glupo, ali samo zbog toga što sam sinoć otišla i bila tamo. Ostala sam oko šest sati. Bilo je prelepo. Oko 12 ljudi, baš mala ekipa. Mnogo smo se zabavili", rekla je Kloi o intimnoj večeri koju je Kim prethodne večeri organizovala u Malibuu.

Sestre su otkrile da je među gostima bila i Kris Džener, iako se zadržala kratko.

"Bila je tu desetak minuta i otišla, što je sasvim u redu", kroz smeh su prokomentarisale.

Kajli je bila zvezda večeri

"Bila sam baš ponosna što je Kajli došla", rekla je Kim, dok je Kloi dodala da je jasno videla koliko je mlađa sestra srećna i zadovoljna.

"Kajli se fenomenalno zabavila. Bila je prva koja je stigla i ostala do 1.30 posle ponoći. Baš sam bila ponosna na nju. I Timi - njih dvoje su se odlično proveli."

Vezu su prvi put javno doveli u vezu u aprilu 2023.

Kajli Džener i 30-godišnji glumac, nominovan za Oskara, prvi put su povezivani u aprilu 2023, dok su svoj zvanični debi na crvenom tepihu imali u maju 2025.

U galeriji pogledajte fotografije Kajli Džener i Timotija Šalamea:

1/6 Vidi galeriju Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia, E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Ovo nije prvi put da Šalame provodi vreme sa porodicom Kardašijan-Džener. U martu 2025, nakon romantične večeri u Dolbi teatru, par se pridružio Kim i Kendal Džener na tradicionalnoj Vanity Fair zabavi povodom Oskara, gde je Šalame viđen u opuštenom druženju sa Kajlinim sestrama.

Porodična podrška i praznici

Izvor blizak porodici ranije je za People otkrio da "svi u Kajlinoj porodici obožavaju Timotija" i da je Kajli nikada srećnija.

"Veza je veoma ozbiljna", dodao je izvor, ističući da Kajli aktivno učestvuje u događajima sa partnerom i prati njegovu karijeru.

Bliskost sa porodicom vidi se i u prazničnoj sezoni - Atijana De La Hoja, pastorka Kortni Kardašijan, supruge Travisa Barkera, podelila je božićnu objavu na Instagramu gde se na porodičnoj kućici od medenjaka vidi i ime Timotija, smešteno odmah iznad Kajlinog.

Pogledajte video: Kim Kardašijan pomešala zastave Brazila i Palestine