Princeza Sofija, mlađa ćerka kraljice Leticije i kralja Felipa VI, od svog rođenja živi u senci starije sestre Leonor, buduće španske kraljice. Pravila monarhije jasno određuju hijerarhiju: prvo se priprema naslednik prestola, a drugo dete mora da se prilagodi - što je Sofijin slučaj.

Značenje imena i porodična pozadina

Sofija je dobila ime po baki, bivšoj kraljici Sofiji, a ime nosi i starogrčku simboliku - "mudrost". Ono označava inteligenciju, znanje i posebnost, a upravo su ove karakteristike prepoznatljive u Sofiji. Iako javnost i dalje često više voli bivšu kraljicu, Sofija je tokom zajedničkih pojavljivanja sa Leonor nekoliko puta uspela da ukrade pažnju, iako formalno neće naslediti tron.

U Španiji, samo prestolonaslednik nosi titulu princa ili princeze od Asturije. Tako je Leonor, kao naslednica, princeza, dok Sofija nosi zvaničnu titulu infante. Dvor i mediji striktno poštuju ovaj protokol, iako u svakodnevnom životu postoje druga pravila ophođenja.

Obaveze i obrazovanje

Prošlog aprila, Sofija je proslavila punoletstvo. Za razliku od Leonor, ona ne mora da služi vojni rok i ima značajno manje obaveza. Još pre njenog rođenja bilo je jasno kako će se razvijati njena uloga u porodici. Kao u mnogim monarhijama, najstarije dete se priprema za krunu, dok mlađe mora da se prilagodi - tradicija koja ostaje čvrsta i bez mnogo fleksibilnosti.

Sofija je od detinjstva primala manje pažnje od roditelja u javnim pojavama. Kralj Felipe obično se fokusira na Leonor, njoj daje glavne uloge i pažnju, dok Sofija stoji malo sa strane, korak ili dva iza starije sestre. Uprkos tome, ona je uz Leonor i pruža joj podršku, pokazujući bliskost i solidarnost.

Stil i javni angažman

Sofija je nasledila dobar modni ukus od majke. Njena garderoba je mladalačka, promišljena, nenametljiva i sofisticirana, što pokazuje i lični stil koji gradi nezavisno od starije sestre.

Školovanje je takođe deo njenog razvoja. Nakon završetka prestižne škole Santa María de los Rosales u Madridu, upisala je UWC Atlantic College u Velsu i diplomirala prošlog maja. U septembru je započela studije političkih nauka i međunarodnih odnosa na koledžu Forward, planirajući da tri godine studira u Lisabonu, Parizu i Berlinu. Njeni hobiji uključuju fotografiju, a kao pobornica zdravog života bavi se i sportom.

Budućnost Sofije

Sofijina zrelost, predanost i angažovanost ukazuju na svetlu budućnost - ne samo kao članice kraljevske porodice, već i kao samosvesne mlade žene. Njeni javni angažmani pokazuju da poštuje vrednosti i principe porodice, ali i da razume evoluciju uloge španske monarhije u modernom društvu. Sofija je primer kako se u okviru tradicionalne hijerarhije može razviti ličnost i ostaviti svoj trag, čak i kada tron pripada starijoj sestri.

