Slušaj vest

Kendal Džener, koja je od 2017. godine nosila titulu najplaćenijeg modela na svetu prema Forbesu, danas je ne samo poznata po modnoj karijeri, već i uspešna poslovna žena. Njen brend tekile "818 Tequila" beleži sve veće uspehe na tržištu, dok Kendal nastavlja da kombinuje modne angažmane sa preduzetničkim projektima.

Provokativna serija fotografija na Instagramu

Manekenka i članica američke rijaliti porodice Kardašijan ponovo je privukla pažnju medija i fanova. Na svom Instagram profilu objavila je niz provokativnih fotografija na kojima pozira potpuno gola u drvenoj kući.

Fotograf Kameron Hamond uhvatio je Kendal kako zavodljivo leži na prostranom krevetu i sedi na naslonu, koristeći ruke i noge da strateški prekrije intimne delove tela. Kombinacija prirodnog svetla i lampe dala je fotografijama umetnički izraz. Na jednoj od slika, Kendal dodatno izaziva, skidajući i navlačeći donje rublje preko zategnute stražnjice, uz kratak opis: "Nedelja".

U manje od 24 sata, objava je prikupila više od 4 miliona lajkova i hiljade komentara.

Reakcije fanova

"Šališ se", "Volim te, najlepša na svetu", "Zadivljujuće, savršeno", "Kraljica", "Ludilo", "O moj Bože", samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave Kendal Džener, koju na Instagramu prati 284 miliona ljudi.

Povodom svog 30. rođendana, koji je proslavila 3. novembra prošle godine, Kendal je takođe podelila seriju zapanjujućih fotografija sa egzotične lokacije, pokazujući da ulazak u novo desetleće dočekuje sa stilom i samopouzdanjem.

Beg na tropsku plažu

Samo dva dana nakon rođendana, 5. novembra, Kendal je objavila galeriju fotografija sa tropske plaže. Na njima je prikazala svoju zavidnu figuru u minijaturnom crnom bikiniju, dok se pred njom pružalo tirkizno, kristalno čisto more.

U galeriji pogledajte kako je izgledala rođendanska proslava Kendal Džener:

1/13 Vidi galeriju Rođendanska proslava Kendal Džener Foto: Printscreen/Instagram/kyliejenner, Printscreen/Instagram/kendalljenner

Posebnu pažnju fanova privukle su i nešto odvažnije slike – jedna prikazuje Kendal kako se opušta u visećoj mreži, strateški prekrivena samo knjigom, dok druga prikazuje manekenku sa leđa, potpuno golišavu, dok sedi na pesku i gleda u pučinu. Ove umetničke i senzualne fotografije izazvale su lavinu komentara i komplimenata na račun njenog izgleda.

Balansiranje između posla i života

Od 2017. godine, Kendal je prestala da bude samo zvezda rijaliti serija "Keeping Up with the Kardashians". Danas je uspešna preduzetnica i supermodel, a njen brend "818 Tequila" beleži rast popularnosti. Uprkos brojnim poslovnim obavezama i snimanjima za novu sezonu serije "The Kardashians", Kendal je pronašla način da se opusti i uživa u prirodi, okružena ljudima do kojih joj je stalo, proslavljajući život i uspehe na svoj način.

Pogledajte video: Kim Kardašijan pomešala zastave Brazila i Palestine