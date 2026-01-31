Slušaj vest

Glumica Anja Mit odlučila je da napravi veliku promenu kada je reč o izgledu i to je odmah podelila sa pratiocima. Nakon dužeg perioda sa dugom plavom kosom, Anja se ofarbala u crveno i pokazala novi imidž na društvenim mrežama.

Nova boja, nova energija

Anja je na Instagramu objavila niz fotografija iz frizerskog salona, na kojima se vidi njena nova frizura i boja kose. Uz fotografije je ostavila i lični komentar u kojem je govorila o potrebi za promenama i svojoj sklonosti ka izlasku iz rutine.

"Dobro jutro. Koliko često menjate boju kose, da li ste je uopšte ikad promenili i zašto niste? Ja bukvalno od srednje škole imam momente kada legnem u krevet i samo sebe zamislim za novom frizurom i jedva čekam da je promenim. Monotonija i ustaljeni ritam za mene Vodoliju znači ogroman smor i, kako "stariji" kažu, odmah dobijem takozvane pundravce. Šta vas briga šta drugi kažu, možda i lažu, možda bi voleli to što želite vi, ali ne smeju pa ne vide kako to vi uopšte možete? I da, nađite vašu Ljubicu, ja moju jesam. Neka ovaj dan bude možda baš taj za neku promenu za koju samo mislite da nemate hrabrosti", napisala je Anja Mit.

Novi početak nakon razvoda

U privatnom životu, Anja Mit je prethodnih godina prošla kroz velike promene. Nakon razvoda od pilota, o kojem je govorila vrlo uzdržano, započela je novo poglavlje.

"Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla", izjavila je tada glumica.

Ljubav, porodica i sin Filip

Nedugo nakon raskida, Anja je uplovila u vezu sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, sa kojim danas uživa u skladnom odnosu. Par je nedavno dobio sina, kojem su dali ime Filip.

Ime Filip ima dugu istoriju i potiče još iz antičkog doba, a nosio ga je i Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Kroz istoriju, ovo ime često se povezivalo sa snagom, plemenitošću i liderskim osobinama. Anja Mit danas, kako kroz novi imidž, tako i kroz privatni život, jasno pokazuje da promene doživljava kao priliku za rast i novi početak.

