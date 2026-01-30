Kim Kardašijan 15 godina nije otišla u prodavnicu po namirnice: Spremna je to da promeni ali pod jednim uslovom
Kim Kardašijan priznala je da više od 15 godina nije sama otišla u prodavnicu po namirnice, ali je otkrila da razmišlja da to uskoro promeni - pod jednim neobičnim uslovom.
Priznanje u podkastu sestre Kloi
Gostujući u podkastu svoje sestre Kloi Kardašijan, Kim je govorila o stvarima koje godinama ne radi, a koje su za većinu ljudi potpuno uobičajene. Kako prenosi People, tokom igre "Kada si poslednji put", Kloi ju je pitala kada je poslednji put bila u prodavnici.
"Mislim da smo zbog snimanja šoua bile u Erewhonu pre nekih šest godina. Ali pre toga... možda 12, 15 godina", rekla je Kim. Nakon što se Kloi uzdahnuvši našalila, osnivačica brenda Skims kroz smeh je dodala: "Da, verovatno je prošlo oko 15 godina."
Poseban uslov za povratak u prodavnicu
Iako priznaje da dugo nije kupovala namirnice, Kim kaže da nema ništa protiv toga da ponovo prošeta među rafovima - ali samo ako ima privatnost.
"Molila sam da zatvore Ralphs samo za mene. Samo želim u miru da prošetam po radnji. Otići ću, stvarno hoću", rekla je Kim.
Kloi joj je čak predložila da odu odmah nakon snimanja jer se prodavnica nalazi u blizini, a Kim je, posle kratkog premišljanja, pristala.
U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan:
Šoping voli, ali na drugačiji način
Iako retko kupuje namirnice, Kim ističe da često ide u šoping, naročito u tržne centre, ponekad i sa najstarijom ćerkom Nort.
"Ja sam šoping tip", naglasila je.
Kućni poslovi i sitne svakodnevnice
Sestre su se dotakle i kućnih poslova. Kim je priznala da zapravo voli da usisava, iako to već dugo nije radila. Obe su se našalile da su od njihovog poslednjeg odlaska u salon za nokte prošle "decenije". Kim je, ipak, istakla da gorivo u automobil sipa sama, dok je Kloi priznala: "Oh, ne volim benzinske stanice. Oko toga sam stvarno čudna."
(Kurir.rs/ShowBuzz)
