Kim Kardašijan priznala je da više od 15 godina nije sama otišla u prodavnicu po namirnice, ali je otkrila da razmišlja da to uskoro promeni - pod jednim neobičnim uslovom.

Priznanje u podkastu sestre Kloi

Gostujući u podkastu svoje sestre Kloi Kardašijan, Kim je govorila o stvarima koje godinama ne radi, a koje su za većinu ljudi potpuno uobičajene. Kako prenosi People, tokom igre "Kada si poslednji put", Kloi ju je pitala kada je poslednji put bila u prodavnici.

"Mislim da smo zbog snimanja šoua bile u Erewhonu pre nekih šest godina. Ali pre toga... možda 12, 15 godina", rekla je Kim. Nakon što se Kloi uzdahnuvši našalila, osnivačica brenda Skims kroz smeh je dodala: "Da, verovatno je prošlo oko 15 godina."

Poseban uslov za povratak u prodavnicu

Iako priznaje da dugo nije kupovala namirnice, Kim kaže da nema ništa protiv toga da ponovo prošeta među rafovima - ali samo ako ima privatnost.

"Molila sam da zatvore Ralphs samo za mene. Samo želim u miru da prošetam po radnji. Otići ću, stvarno hoću", rekla je Kim.

Kloi joj je čak predložila da odu odmah nakon snimanja jer se prodavnica nalazi u blizini, a Kim je, posle kratkog premišljanja, pristala.

U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

Kim Kardašijan u zlatnom korsetu Aleksandra Mekvina iz 1997. godine tokom proslave svog 45. rođendana u Parizu.

Šoping voli, ali na drugačiji način

Iako retko kupuje namirnice, Kim ističe da često ide u šoping, naročito u tržne centre, ponekad i sa najstarijom ćerkom Nort.

"Ja sam šoping tip", naglasila je.

Kućni poslovi i sitne svakodnevnice

Sestre su se dotakle i kućnih poslova. Kim je priznala da zapravo voli da usisava, iako to već dugo nije radila. Obe su se našalile da su od njihovog poslednjeg odlaska u salon za nokte prošle "decenije". Kim je, ipak, istakla da gorivo u automobil sipa sama, dok je Kloi priznala: "Oh, ne volim benzinske stanice. Oko toga sam stvarno čudna."

