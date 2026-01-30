Slušaj vest

Kim Kardašijan je konačno razjasnila kontroverzu oko „nestalih“ fotografija princa Harija i Megan Markl sa zabave povodom 70. rođendana Kris Džener. Par je, prema rečima rijaliti zvezde, zatražio da se slike uklone sa društvenih mreža jer se proslava održala noć pre važnog dana za britansku kraljevsku porodicu – Dana sećanja.

Kontroverza, koja je izazvala pažnju globalnih medija u novembru prošle godine i nazvana je „Foto-kapija“, izazvala je spekulacije o tome ko je zapravo zatražio da se fotografije uklone sa Instagrama. Dva meseca kasnije, Kim (45) je potvrdila da je odluka došla iz tabora Saseksa.

Princ Hari i Megan Markl na proslavi 70. rođendana Kris Džener Foto: Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Mislim da su shvatili da je Dan sećanja i da nisu želeli da budu viđeni na zabavi“, rekla je Kim, napominjući da su fotografije prvobitno objavljene uz saglasnost para. „Rečeno nam je da je sasvim u redu da ih objavimo. Nikada ne objavljujemo bez dozvole. To nismo mi.“

Iskrene fotografije i zabava u stilu Džejmsa Bonda

Fotografije su prikazivale princa Harija i Megan kako se intimno ponašaju sa Kris Džener tokom njene rođendanske zabave u novembru. Na jednoj slici, princ je viđen kako pleše prema Kris na zabavi sa temom Džejmsa Bonda koju su za nju organizovali Džef Bezos i Loren Sančez na svom imanju vrednom 165 miliona dolara. Hari je nosio crveni mak, simbol Dana sećanja, na reveru, dok Megan nije.

Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Samo nekoliko sati kasnije, sve fotografije para sa zabave su misteriozno uklonjene sa Krisinih i Kiminih naloga, uprkos tome što su ih videli milioni ljudi.

„Mislim da su shvatili da je Dan sećanja i da nisu želeli da budu viđeni na zabavi, iako su fotografije već bile objavljene, pa su ih uklonili. A onda mislim da su shvatili, kao, 'Ovo je bilo tako glupo'“, rekla je Kim svojoj sestri Kloi u podkastu Kloi u zemlji čuda.

