Ketrin O’Hara u filmu Sam u kući

Legendarna glumicaKetrin O’Hara preminula je u 72. godini života. Zvezda filmova "Sam u kući" i serije "Schitt’s Creek" preminula je u petak.

Prema pisanju TMZ, izvori sa direktnim saznanjima potvrdili su ovu potresnu vest. Menadžer kanadske glumice potvrdio je za People da je glumica, preminula u 72. godini života. Dodatni detalji nisu saopšteni. Uzrok smrti još uvek nije objavljen.

Ketrin je prebačena u bolnicu u Los Anđelesu u „ozbiljnom“ stanju, gde je kasnije preminula. Hitna pomoć pozvana je u dom glumice u Brentvudu u 4:48 ujutru zbog medicinske intervencije, saopštio je predstavnik Los Angeles Fire Department.

Ketrin je propustila dodelu nagrada Golden Gloubs 11. januara, iako je bila nominovana za najbolju sporednu žensku ulogu za svoju ulogu u Epl plas seriji The Studio.

Ketrin O’Hara u filmovima "Sam u kući:

Njena nominacija objavljena je u decembru, ali nije bilo jasno zbog čega nije prisustvovala ceremoniji.

O’Hara je rođena u Torontu 4. marta 1954. godine. Bila je drugo najmlađe od sedmoro dece. Njena prva glumačka uloga bila je tumačenje Bogorodice u božićnoj predstavi o Hristovom rođenju.

Njen filmski debi bio je 1980. godine u filmu "Double Negative", u kojem su takođe glumili Judžin Levi i druge kolege iz SCTV, poput Džoa Flerija i Džona Kendija. Nakon toga pojavila se u crnoj komediji "After Hours" iz 1985. godine, reditelja Martina Skorsezea, kao i u filmu Heartburn iz 1986.

Godine 1988. ostvarila je ulogu u filmu "Beetlejuice", gde je tumačila lik Delije Dits, maćehe Lidije, koju je igrala Vinona Rajder. O’Hara je ponovo odigrala ovu ulogu u nastavku iz 2024. godine, "Beetlejuice, Beetlejuice".

Godine 1990. dobila je ulogu u filmu "Sam u kući", u kojem je tumačila izbezumljenu majku Kevina, koga je igrao Mekoli Kalkin. „To je savršen film, zar ne?“, prisetila se Ketrin O’Hara u razgovoru za People 2024. godine.

Ketrin O’Hara u septembru 2025. godine Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Moram da mi bude stalo do celog projekta“, rekla je govoreći o tome kako bira uloge. „Ne zanima me da igram sjajnu ulogu u lošem projektu. Želite da budete deo nečega dobrog - i tako birate svoj put.“

Svoju ulogu ponovila je i u nastavku iz 1992. godine, "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku".

Godine 1992. udala se za Boa Velča. Upoznali su se dok je on radio kao scenograf na filmu "Beetlejuice". Zajedno su imali sinove Metjua i Luku.

„Ljudi uvek kažu: ‘Komunicirajte’, zar ne? ‘Recite im kako se osećate.’ Mi to često radimo kroz šale“, rekla je Ketrin O’Hara za People 2024. godine o svom braku. „Ismevamo jedno drugo umesto da vičemo jedno na drugo. Sarkazam pomaže!“

O’Hara je iza sebe ostavila supruga i decu.

