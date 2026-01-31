Slušaj vest

Legendarna glumica Ketrin O'Hara preminula je u 72. godini, nakon što je u petak u ranim jutarnjim satima hitno prevezena u bolnicu u Los Anđelesu u kritičnom stanju. Njena agencija je potvrdila da je glumica umrla "nakon kratke bolesti", piše Page Six.

Hitna intervencija u zoru

Prema rečima portparola Vatrogasne službe Los Anđelesa, hitna pomoć je pozvana u dom zvezde filma "Sam u kući" u naselju Brentvud u 4.48 ujutro zbog medicinske pomoći. Pacijentkinja je u bolnicu prevezena u teškom stanju.

U galeriji pogledajte fotografije Ketrin O'Hare u filmu "Sam u kući":

1/8 Vidi galeriju Ketrin O’Hara u filmovima "Sam u kući" Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Tačan uzrok smrti još uvek nije objavljen, a njeni predstavnici iz agencije Creative Artists Agency nisu dali više detalja o prirodi bolesti.

Život s retkim stanjem

O’Hara je živela sa stanjem poznatim kao situs inversus, izuzetno retkom anomalijom zbog koje su svi unutrašnji organi okrenuti na suprotne strane od uobičajenog položaja. Na primer, jetra joj je bila na levoj strani, a srce na desnoj.

Ketrin O’Hara u septembru 2025. godine Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako je to stanje najčešće bezopasno, može da oteža postavljanje dijagnoze kod drugih zdravstvenih problema jer se simptomi javljaju na neuobičajen način. Prema podacima klinike Cleveland Clinic, situs inversus javlja se otprilike kod jedne od 10.000 osoba, a češći je kod muškaraca. S tim stanjem žive i pevači Enrike Iglesijas i Doni Osmond.

Za sada nije poznato da li je to stanje imalo bilo kakve veze s uzrokom njene smrti.

Ketrin O’Hara i mekoli Kalkin decenijama nakon filma Sam u kući Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bogata karijera i porodica

Ketrin O’Hara karijeru je započela 1974. godine u pozorištu The Second City u rodnom Torontu, a publika je najviše pamti po ulogama u filmu "Sam u kući" i u serijama "The Last of Us" i "Schitt’s Creek".

Iza sebe je ostavila supruga Boba Velča, s kojim je bila u braku 33 godine, i sinove Metjua (31) i Luka (29).

Video: Sahrana Ljube Ninkovića