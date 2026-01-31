Slušaj vest

Poznata srpska glumica Vesna Stanković nedavno je otkrila da je pobedila opaku bolest s kojom se dugo borila. Sada se oglasila na Fejsbuku potresnim rečima i otkrila da ponovo prolazi kroz težak period.

Vesna je rekla da joj kosa ponovo opada, a to ovoga puta teže podnosi.

"Opada mi kosa. Opet.Prvi put kad je opala, bila sam spremna. Sad nisam. I tužna sam. I neverovatno me ljuti kad neko hoće da me uteši time što mi kaže: 'Ma nije to ništa! Kosa će opet da poraste'. Hoće, ali tek za dve godine. Što bi naš narod rekao - Lako je tuđim... gloginje mlatiti", napisala je glumica na Fejsbuku.

"Nisam dozvolila da odustanem"

Podsetimo, u emotivnom intervjuu Vesna je svojevremeno detaljno kroz suze opisala svoju borbu.

- Nisam imala nijedan simptom, nikakav, nigde. Rukovodila sam se preporukama za žene, naročito posle 40. godine. Redovno sam išla kod lekara, na ultrazvuk, mamografiju na svake dve godine. Nisam imala manjka energije, ništa što bi me alarmiralo. Otišla sam na trening da bih bila zgodna i vitka, mada mi to nikad nije uspelo, ali sam bila uporna da budem snažna. Dok sam trenirala, htela sam sebi da namestim topić, napipala sam nešto vrlo neobično. Odmah sam tog trenutka shvatila da nešto nije u redu. Bilo je to u junu prošle godine, dakle, pre godinu i četiri meseca. Sutradan sam zakazala ultrazvuk i mamografiju, i sve je bilo potvrđeno - rekla je Vesna kojoj je nažalost dijagnostikovan karcinom u trenutku kada su već postojale metastaze.

- Tog trenutka kao da je prostrujila svest kroz moj organizam da to nije dobro. Kroz dve operacije, osam hemioterapija, i zračnu terapiju, mislila sam da će borba brzo biti gotova. Međutim, ne, u borbi sam koja će trajati pet do sedam godina. Završila sam sve protokolarne delove - operacije, zračnu terapiju, hemioterapiju. Sada imam dve terapije, jednu hormonsku i drugu biološku, koje me iscrpljuju. Izgledam kao istočnjak, bez energije, umorna, ali imam jedan drugi životni moto: nijednog trenutka nisam dozvolila sebi da odustanem - ispričala je Vesna Stanković tada za Blic.

