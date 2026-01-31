Slušaj vest

Sara Ferguson još uvek nije pronašla novi stalni smeštaj jer se neće useliti kod svog bivšeg supruga Endrjua Mauntbatena Vindsora, a njihova deca ne mogu da joj ponude dom.

Bivša vojvotkinja od Jorka nalazi se usred "stambene krize" i drži se nade da će pronaći novo mesto u Vindsoru, rekao je izvor blizak njoj.

Međutim, 66-godišnja Sara će morati da "smanji očekivanja"o standardu svog sledećeg doma nakon decenija provedenih u Royal Lodge-u s 30 soba.

Ferguson je navodno u "krhkom" stanju zbog svog pada s milosti, govoreći prijateljima da njene nedavne nevolje "nisu dobre za mentalno zdravlje".

Izgubili titule i vilu

Endrju i Ferdži izgubili su svoje titule i svoju vilu u Vindsoru, koja je ranije bila dom kraljice majke, zbog dugogodišnjeg prijateljstva s milijarderom pedofilom Džefrijem Epstajnom.

I dok Endrju nevoljno odlazi u Sandringem, gđa Ferguson "se neće useliti" jer bi "radije ostala na području Vindsora", rekao je prijatelj.

"Odnosi su topliji između Ferguson i ćerki para, ali ponuda stalnog smeštaja nije ponuđena njihovoj majci", navodi The Times.

"Za sada, Endrju i Sara imaju stambenu krizu. To može da znači da će morati da smanje svoja očekivanja o vrsti životnog stila koji žele da vode".

Beatris živi u Kotsvoldsu, dok Eugenija deli svoje vrime između Kensingtonske palate i portugalske vile, tako da nijedna ne može da da majci krov nad glavom.

Sestre su navodno ponudile majci mesto za boravak kad joj zatreba - ali ne trajno.

Endrjuovo preseljenje u imanje Marš u Norfolku moglo bi čak da bude "upitno" jer je "nezadovoljan" tamošnjom bezbednošću, navodi novi izveštaj.

U tekstu o tome kakav će život biti za Endrjua kad sledećeg meseca napuni 66 godina, viša kraljevska novinarka The Timesa, Kejt Mensi kaže da još uvek traje svađa oko Marš imanja.

Kralj troši velike iznose na nadogradnju poseda i njegovih terena - ali navodno se njegov mlađi brat opire useljenju.

Mensi takođe tvrdi da Endrjuova braća i sestre, princeza Ana i princ Edvard ostaju u kontaktu s njim i brinu za njega.

"Ima nekoliko lojalnih prijatelja i neki izvori bliski kraljevskoj porodici sumnjaju da je Čarlsov čelični pristup možda bio previše grub", piše ona.

"Uprkos opsežnim radovima koji su započeli na Marš imanju, međutim, razume se da je čak i to sada upitno. Potrebna je ogromna bezbednosna izmena kako bi bio siguran za Endrjua. Građevinci su radili na postavljanju sigurnosnih vrata i sistema alarma, ali bivši vojvoda je navodno nezadovoljan aranžmanom, a drugi su doveli u pitanje koliko je prikladan smeštaj za tako istaknutu osobu".

Neki tvrde da se nada Vud imanju, domu njegovog oca, princa Filipa, nakon njegovog povlačenja iz javnog života 2017. Međutim, bez obzira na ishod za Endrjua, njegova bivša supruga se neće useliti s njim.

Bivši par takođe su izopštili viši članovi kraljevske porodice poput kralja Čarlsa i princa Vilijama - i to je zateglo njihove odnose s njihovom decom Beatris i Eugenijom.

Beatris je pokazala ogromnu i javnu podršku svom ocu posetom s njegovom unukom Sijenom (4) i jahanjem oko terena dvorca Vindsor prošlog vikenda.

Eugenija je navodno prekinula kontakt s Endrjuom, iako postoje kontrodiktorne tvrdnje o tome da li je njihov odnos potpuno završen.

To se dogodilo dok su prijatelji tvrdili da postoje duboke zabrinutosti o "krhkom" stanju Sare Ferguson i Endrjua Mauntbatena Vindsora dok se približava njihov odlazak iz Royal Lodge-a.

Daily Mail je ove nedelje otkrio da su malobrojni koji ostaju bliski paru u poslednjim nedeljama postali sve više zabrinuti za njih oboje.

Ferdži ima sklonost dnevnom briznuću u plač - dok je kolaps Endrjuove društvene mreže podrške već ga ostavio demoralisanog uoči preseljenja koje će ga još više izolovati, kažu oni.

Endrju (65) je lišen svojih kraljevskih titula u oktobru nakon što je uhvaćen u laži o svojoj povezanosti s Epstajnom.

Usred pojačane zabrinutosti o Endrjuovom pogoršavajućem mentalnom zdravlju, policija mu je ne samo opozvala dozvolu za vatreno oružje krajem prošle godine, već je navodno i odnela njegovu kolekciju oružja na čuvanje u druga kraljevska imanja.

