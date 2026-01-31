Slušaj vest

Glumac Rajan Rejnolds se prvi put direktno oglasio o burnoj sudskoj drami koja već mesecima potresa Holivud, a u čijem su centru njegova supruga Blejk Lajvli i reditelj filma ''It Ends With Us'', Džastin Baldoni.

Nakon što su u javnost dospele otpečaćene poruke iz sudskog spisa, glumac je putem svog predstavnika jasno poručio da stoji iza svega što je rekao - i da ne oseća žaljenje.

''Da, Rajan se uključio - koji suprug ne bi stao uz svoju ženu i majku svoje dece?", stoji u izjavi koju je njegov predstavnik dao za Puck News, prenosi Daily Mail.

''Gledao je kako se njegova supruga svakodnevno bori da se na privatan i dostojanstven način suprotstavi seksualnom uznemiravanju, samo da bi se zbog toga suočila s odmazdom.''

Rejnolds je dodatno naglasio da smatra kako njegova reakcija nije bila preterana, već suprotno.

''Ako išta, Rajan oseća da nije bio dovoljno ljut. On strastveno veruje u temeljno pravo na sigurno radno okruženje bez uznemiravanja i odmazde - za svoju suprugu i za druge. Tada, sada i uvek.''

Glumčeva reakcija usledila je nakon što su iz sudskog postupka između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija objavljene poruke u kojima Rejnolds Baldonija naziva glupanom, predatorskim prevarantom i toksičnim haosom. U jednoj od poruka, upućenoj izvršnom direktoru agencije WME u julu 2024, Rejnolds je navodno napisao:

''Stavio bih Blejkin ugled u iskušenje bilo koji dan u nedelji. Radila je s desetinama drugih nestabilnih i zlostavljačkih ljudi. U njenom iskustvu - i mom - niko nikada nije dosegnuo ovakve, gotovo nadzemaljske nivoe podlosti kao Džastin Baldoni.''

U istoj prepisci, Rejnolds je dodao i jednu od svojih najtežih kritika na račun reditelja:

''Njegov potpuni izostanak ne samo kajanja nego i instinkta za samoodržanje studija je karaktera u zloćudnoj, tromoj gluposti i mraku.''

U porukama iz avgusta 2024, poslatim agentu Vorenu Zavali, Rejnolds je otvoreno govorio i o doprinosu Blejk Lajvli uspehu filma, koji je na bioskopskim blagajnama zaradio 350 miliona dolara globalno.

''Ona je ovu pobedu doslovno izgurala u stvarnost'', napisao je Rejnolds, dodajući da Baldoni i njegovi saradnici nisu preuzeli odgovornost kada su se pojavile prve glasine o tenzijama na setu.

''Baldoni i ove ostale kante glupog soka trebalo bi da sami priznaju nagađanja i tračeve. Trebalo bi da im se suprotstave otvoreno i bez zadrške. Odmah.''

Glumac je takođe istakao da njegova supruga ne bi smela da snosi posledice sukoba iza kulisa.

''Blejk - ni pod kakvim okolnostima - ne bi smela da čisti ovu traljavu, klišeiziranu j**enu oluju. Oni su napravili ogromnu zbrku i trebalo bi da prihvate posledice svojih postupaka.''

U porukama je Rejnolds opisao i koliko je Lajvli bila posvećena filmu, naglašavajući da je odbijala da odustane, da nije spavala, da je propustila bezbroj trenutaka sa svojom decom i da je sate provodila u montaži kako bi film bio što kvalitetniji.

"Ona je sastavila recept za uspeh uprkos tome što je radila sa ‘sastojcima’ koje nije mogla da bira", napisao je, dodajući: ''Sve to dok je istovremeno osmislila marketinški i promotivni plan svetske klase za film koji daleko nadmašuje svoja očekivanja.''

Podsetimo, Blejk Lajvli je u decembru 2024. podnela tužbu protiv Džastina Baldonija zbog seksualnog uznemiravanja, odmazde i namernog nanošenja emocionalne patnje. Baldoni je optužbe u potpunosti odbacio, dok je njegova protivtužba protiv Lajvli i Rejnoldsa u međuvremenu odbačena.

Iako je ''It Ends With Us'' ostvario veliki komercijalni uspeh, skandal koji ga prati u potpunosti je zasenio film.

