Objavljena glasovna poruka koju je Blejk Lajvli poslala Baldoniju: Sad su neke stvari mnogo jasnije
Glasovna poruka koju je Blejk Lajvli poslala Džastinu Baldoniju objavljena je u sklopu sudskih dokumenata vezanih za njihovu pravnu bitku.
Najnoviji dokaz: Glasovna poruka iz februara 2023.
"People" je izvestio o glasovnoj poruci koju je Lajvli poslala Baldoniju 8. februara 2023, pre nego što je sukob eskalirao. U poruci, koja traje nešto više od četiri minuta, glumica govori da se oseća preopterećeno uoči povratka na posao nakon porođaja i iznosi lični zahtev vezan za početak snimanja.
U galeriji pogledajte Džastina Baldonija i Blejk Lajvli u filmu "It Ends With Us":
"Hej. Nadam se da si dobro. Samo sam htela da se javim da te upoznam s nečim. Dakle, ovo je među nama. Stvarno je prerano da ti ovo uopšte govorim. Sve je u redu, sve su to dobre stvari. Uglavnom, super vesti", započela je Lajvli.
Objasnila je da je pre filma "It Ends With Us" trebalo da snima drugi projekat i da je dala reč da će ga odraditi. To bi, prema njenim rečima, značilo da bi imala tek nedelju dana pauze između dva snimanja.
Dodala je i da nema dadilju za bebu i da joj treba više vremena pre početka snimanja. "Snimanje u aprilu, snimanje u martu, jednostavno je prerano nakon porođaja, nespavanja i želje da budem u najboljoj formi", rekla je u poruci.
Spomenula je mogućnost promene rasporeda produkcije i priznala da joj je teško palo što je provela mesec dana odvojena od supruga, Rajana Rejnoldsa. "Najduže što smo ikada bili razdvojeni je manje od dve nedelje", poverila se.
U poruci je istakla da mu se "u ovom trenutku obraća više kao prijateljica nego išta drugo", a završila ju je šalom da je sve moglo da se kaže u 30 sekundi, ali "ovo je moja društvena interakcija ovih dana - samo pričanje u glasovnim porukama".
Na sudu od 2024.
Baldoni i Lajvli međusobno se tuže od 2024. godine, nakon što su zajedno radili na filmu "It Ends With Us", koji je Baldoni režirao i u kom su oboje imali glavne uloge.
Lajvli je kasnije optužila Baldonija za seksualno uznemiravanje i pokušaj pokretanja klevetničke kampanje protiv nje, što je on negirao. Glumica ga je tužila, a on je uzvratio protivtužbom, optužujući Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa da su preuzeli kontrolu nad produkcijom filma. Sudija je prošle godine odbacio njegovu protivtužbu.
Suđenje bi trebalo da započne u maju, a u međuvremenu je u javnost dospelo više poruka koje su razmenili. Među njima su i poruke u kojima Baldoni tvrdi kako je mislio da Lajvli "pokušava da mu smesti", kao i njena izjava Metu Dejmonu da je Baldoni tvrdio da je razgovarao s njenim pokojnim ocem.
Objavljene su i poruke u kojima je Rejnolds Baldonija nazvao "pravim, predatorskim prevarantom", "neobjašnjivo toksičnim haosom" i "kontrolišućom kučkom".
S obzirom na to šta se dogodilo nakon toga, malo je verovatno da bi danas razgovarali u prijateljskom tonu. Objavljene poruke pokazuju da ga je Lajvli kasnije nazvala "blesavim rediteljem" i "klovnom", a čitav slučaj bi kulminaciju trebalo da doživi na sudu u maju.
Video: Šutanova o optužbama na račun Branislava Lečića