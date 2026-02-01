Slušaj vest

Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc žive raskošnim životom zahvaljujući njenom ocu milijarderu, Nelsonu Pelcu, od kog ona mesečno dobija milion dolara džeparca.

Bruklin Bekam je prošle nedelje otkrio da je odabrao "miran" život sa suprugom Nikolom Pelc umesto pokušaja pomirenja s roditeljima.

Ipak, čak i nakon što je prekinuo sve veze s poznatom porodicom Bekam, najstariji sin Viktorije i Dejvida Bekam ne živi potpuno samostalno. Mladi kuvar se odlično uklopio u bogatu porodicu svoje supruge.

U galeriji pogledajte kako Bruklin i Nikola uživaju u luksuzu:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc na luksuznom odmoru sa svojim psom Lambom Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Iako njegovo ime možda nije toliko poznato u pop kulturi kao Bekamovo, bogatstvo Nikolinog oca, poslovnog magnata Nelsona Pelca, zasenjuje bogatstvo Dejvida i Viktorije.Procenjuje se na neverovatnih 1,6 milijardi dolara, dok Bekamovi zajedno imaju približno 680 miliona.

Uz to, Nelson je svoju imovinu delio među osmoro dece, i otkriveno je da njegova najmlađa ćerka Nikola (31) mesečno dobija 1 milion dolara džeparca.

U galeriji pogledajte fotografije milijardera Nelsona Pelca, oca Nikole Pelc:

1/7 Vidi galeriju Milijarder Nelson Pelc je otac Nikole Pelc. Za njega kažu da je čovek sa opasnim vezama. Foto: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham, Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Tokom četiri godine braka Bruklin i Nikola nisu krili kako troše taj ogroman iznos. Od svoje vile u Kaliforniji vredne 16 miliona dolara, s flotom luksuznih automobila, do raskošnih putovanja i ispijanja najskupljih vina na svetu, Bekam‑Pelcovi žive na visokoj nozi.

Krajem 2024. par je kupio imanje u prestižnom naselju u Beverli Hilsu, s pogledom na Tihi okean i Santa Monika planine. Kuća ima četiri spavaće sobe, šest kupatila i gotovo 650 kvadratnih metara metara luksuza, a nalazi se među domovima slavnih, uključujući Džastina i Hejli Biber i Bruklinovog kumа, Eltona Džona.

Foto: Printscreen/ TikTok/ nicolapeltzbeckham

Iako je kuća već impresivna, Bruklin i Nikola su prošle godine započeli opsežnu renovaciju, uključujući potpuno luksuznu kuhinju i kupatila autorstva poznatog arhitekte Vinsenta Van Dajsena, vrednog najmanje milion dolara.

Pre nego što su kupili kuću, živeli su u trosobnom stanu koji je Nikolina majka kupila 2012. za 3,8 miliona dolara.

Nelson Pelc u svom vlasništvu ima ogroman kompleks u državi Njujork i raskošno imanje u Palm Biču na Floridi, gde su se Bruklin i Nikola venčali 2022. Par često putuje privatnim avionom, njihovim omiljenim načinom transporta, za šta troše oko 100 000 dolara za povratni let.

Foto: courtesy of Express/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Njihove destinacije uključuju jahte u Los Kabosu, Meksiku ili Sen Tropeu, kao i skijanje u Aspenu. Prošle godine su uživali u porodičnom odmoru na Pelcovoj superjahti "Project X" vrednoj 85 miliona funti, iznajmljenoj za 1,2 miliona nedeljno.

Nedavno su se povukli u omiljeno hotelsko odredište Megan Markl i princa Harija – San Ysidro Ranch u Montesitu, gde sobe koštaju i do 9.069 funti po noći.

Nikola Pelc Bekam Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Sa svojih putovanja delili su fotografije s flašom crnog vina i iz vinskog podruma, uključujući i jednu od najfinijih i najskupljih desertnih vina na svetu, vrednu 17 000 funti po boci. Nije jasno jesu li kupili vintidž iz 1811. ili 1831. Château d’Yquem, ali s obzirom na Nikolinu mesečnu naknadu, mogli bi da priušte obe.

Bruklin je poznat kao gurman, a njegov Instagram pun je videa o kuvanju. Prošle godine je pokušao da pokrene kulinarsku karijeru kroz online seriju, angažujući 62 člana ekipe koja je snimala video vredan 100 000 dolara, ali projekat nije uspeo.

Foto: Printscreen/Instagram

I dan-danas često ide u poznate restorane kao što su Osteria Mozza u Los Anđelesu (gde čak i činijica maslina košta 27 dolara) ili Michelinov Hayato, gde večera po osobi može da košta između 350 i 400 dolara.

U Palm Biču posećuju restoran Le Bilboquet, gde je Bruklin sarađivao s lokalnim šefom na sendviču Cloud‑Cajun vrednom 44 dolara, a za jednostavan ručak često naručuju suši iz Nobu, omiljene destinacije slavnih.

U galeriji pogledajte paparaco fotografije s venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Par često javno deli raskošne poklone – od ogromnih buketa cveća (jednom su potrošili 4.000 funti na 500 crvenih ruža za rođendan Nikoline majke) do skupocenog nakita. Bruklin je zaprosio Nikolu dijamantnim prstenom vrednim 350.000 funti.

Nikola je jednom komentarisala da je garderoba njene svekrve Viktorije Bekam kao raj, gde je često birala komade iz Viktorijinog brenda i lične kolekcije. Nakon udaljavanja od Bekamove porodice, sami finansiraju svoju garderobu, koja može da dosegne 80.249 dolara za samo jedu nedelju autfita.

U galeriji pogledajte kako je izgledala obnova zaveta Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/13 Vidi galeriju Obnova zaveta Nikole Pelc i Bruklina Bekama Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Nikolina kolekcija torbi uključuje vintidž komade poput Louis Vuitton torbe vredne 4.144 dolara i Chanel torbu od 6.000 dolara, dok Bruklin hvali svoje Saint Laurent cipele od 1.150 dolara.

Bruklin, ljubitelj motora, ostvario je dečački san vozeći Formula E automobil i trenirajući za to prošle godine. Kod kuće ima brojne luksuzne automobile: od Jeep Wrangler (oko 50.000 funti) kao svakodnevnog, Mercedes A‑Klasse i GL 63 AMG, do McLaren P1 i BMW M1 inspirisanog Endijem Vorholom.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

