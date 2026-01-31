Slušaj vest

Pop zvezda Kristina Agilera, koja je nedavno proslavila 45. rođendan, tokom boravka u Parizu pojavila se u izdanju koje je u potpunosti otkrilo njene grudi, čime je zapalila društvene mreže.

U toplesu

Serijom fotografija pevačica je izazvala lavinu komentara, pozirajući samo s raskošnom dijamantnom ogrlicom luksuzne kuće Chopard. Impozantna ogrlica ukrašena je s više od 50 karata dijamanata, a stajling potpisuje Kris Horan.

Uz objavu na Instagramu, Kristina je kratko napisala: "Severna svetla, pariske noći". Reakcije su, kao i obično, bile podeljene - dok jedni smatraju da pomeraju granice dobrog ukusa, obožavatelji hvale njeno samopouzdanje i slobodu, tvrdeći da izgleda "bolje nego ikad".

Put do prihvatanja tela

Ipak, ovakvo samopouzdanje nije došlo preko noći. Na početku karijere Kristina je bila izuzetno mršava, a kasnije je odustala od strogih dijeta. Još pre 40. rođendana izjavila je kako konačno prihvata svoje telo onakvim kakvo jeste.

"Više ne idem na dijete. Često sam se sukobljavala sa svojim strepnjama i bila sam kritična prema sebi. Ali nikada nisam prestala da tražim nove načine da idem dalje, da stremim ka nečemu boljem", poručila je tada.

Otvoreno o estetskim tretmanima

Agilera je nedavno postala i zaštitno lice Xeomina, brenda koji nudi injekcije botoksa, a u intervjuu za magazin Allure otvoreno je progovorila o korišćenju estetskih tretmana. Objasnila je da se odlučila za Xeomin jer i nakon korišćenja izgleda prirodno.

"Mislim da svi možemo da se oslonimo na malo pomoći. Zašto ne?", izjavila je. Istakla je kako joj je važno da može da izrazi emocije dok peva. "Kad pevam, emocija mora da dođe do izražaja i ne mogu da imam ukočeno lice dok sam na sceni. Stoga sam Xeomin smatrala najsigurnijim izborom", dodala je pevačica.

Jednostavna rutina i porodični život

Osim tretmana, za svoj mladolik izgled zahvaljuje se i tome što se nikada nije previše izlagala suncu. Otkrila je kako njena rutina nege nije komplicirana. "Nisam tip osobe koja u svojoj rutini brige za lice ima 50 koraka. Ja sam mama i nemam vremena za to, a uostalom, svoje slobodno vreme ću radije potrošiti u igri s decom ili u svom krevetu igrajući Nintendo Switch", ispričala je Agilera.

Pevačica je majka dvoje dece: sina Maksa, kog je dobila s bivšim suprugom Džordanom Bratmanom, i ćerke Samer Rejn sa verenikom Metjuom Ratlerom. Tokom karijere prodala je više od 75 miliona albuma širom sveta, a časopis Time ju je 2013. uvrstio na listu 100 najuticajnijih ljudi na svetu.

