Slušaj vest

Američki glumac Demond Vilson, najpoznatiji po ulozi Lamonta Senforda u kultnom NBC sitkomu Sanford and Son, preminuo je u 79. godini, potvrdio je njegov sin.

Vilson je preminuo u petak u svom domu u Palm Springsu, u Kaliforniji, nakon borbe sa kancerom. Vest je za TMZ potvrdio njegov sin Demond Vilson Mlađi, koji nije otkrio o kojoj vrsti raka je reč, niti kada je glumcu dijagnoza postavljena.

„Volim ga. Bio je veliki čovek“, rekao je Vilson Mlađi, odajući dirljivu počast ocu.

Ikona televizije sedamdesetih

Demond Vilson je publiku osvojio ulogom Lamonta Senforda u seriji Sanford and Son, koja se emitovala od 1972. do 1977. godine. Nakon toga je tumačio lik Rejmonda Elisa u seriji Baby… I’m Back!, koja je trajala jednu sezonu, a potom je 1982. godine zablistao i u ABC-jevoj seriji The New Odd Couple.

Više od decenije kasnije, pojavio se i na velikom platnu u komediji Me and the Kid iz 1993. godine.

„Pravili smo istoriju“

U Sanford and Son Vilson je glumio rame uz rame sa legendarnim Redom Foksom, a njihova saradnja ostavila je neizbrisiv trag u istoriji televizije.

„Red i ja smo tih godina stvarali istoriju“, napisao je Vilson u svojoj autobiografiji iz 2009. godine.

„Bili smo prvi afroamerikanci na televiziji u tom kapacitetu i otvorili smo vrata svim serijama koje su došle posle nas.“

Povratak pred kamere i poslednja uloga

Nakon gotovo dve decenije pauze u glumi, Demond Vilson se vratio na ekrane 2023. godine, ostvarivši svoju poslednju ulogu u drami Eleanor’s Bench.

Porodica, vera i humanitarni rad

Demond Vilson iza sebe je ostavio suprugu, bivšu manekenku Siseli Džonston, sa kojom je bio u braku od 1974. godine, kao i njihovo šestoro dece. Par je veliki deo života posvetio veri.

Pored glumačke karijere, Vilson je bio veteran Vijetnamskog rata, gde je služio u američkoj vojsci. Osamdesetih godina postao je zaređeni hrišćanski propovednik, a osnovao je i organizaciju Restoration House of America, posvećenu rehabilitaciji bivših zatvorenika i njihovoj reintegraciji u društvo.

Autor je memoara, ali i više knjiga sa hrišćanskom tematikom.