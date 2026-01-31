Slušaj vest

Bruklin Bekam i Nikola Pelc razmatraju višemilionski ugovor kojim bi javnosti otkrili intimne detalje obnove bračnih zaveta, uključujući i njihov prvi ples.

Par je, prema izvorima, „zatrpan ponudama“ striming platformi i produkcijskih kuća koje žele ekskluzivni pristup ceremoniji na koju porodica Bekam nije bila pozvana.

Kako saznaje The Sun, Bruklin i Nikola poseduju stotine sati do sada neobjavljenog materijala, koji datira još od njihovog prvog venčanja 2022. godine na Floridi.

Kamere bile prisutne i na tajnoj ceremoniji 2025.

Videografi su bili angažovani i tokom obnove zaveta u avgustu 2025. godine, održane u severnom delu savezne države Njujork. Upravo taj događaj mogao bi da bude centralni deo trodelnog dokumentarca.

Međutim, izvori tvrde da je malo verovatno da će ikada biti objavljen snimak kontroverznog prvog plesa sa originalnog venčanja, kada se tvrdilo da je Viktorija Bekam „neprimereno igrala“ sa sinom — scena koja je kasnije zapalila društvene mreže.

„Mogli bi da zarade i do 10 miliona funti“

Izvor blizak paru otkriva:

„Kao što možete da zamislite, svi žele da potpišu ugovor sa Nikolom i Bruklinom. Netfliks je imao ekskluzivu nad dokumentarcima Dejvida i Viktorije, i oba su bila ogroman globalni hit. S obzirom na to da veliki deo života provode onlajn, kao i većina mladih influensera, imaju bezbroj nikada viđenih snimaka intimne trenutke iz doma, spontane scene, svakodnevicu. Ali ključna stvar je da je, nakon haosa na prvom venčanju, kada su i mlada i mladoženja navodno plakali, druga ceremonija bila tačno onakva kakvu su želeli. I sve je zabeleženo kamerama. Žele da pokažu svetu koliko su zaljubljeni. To bi bilo izuzetno gledano, naročito u svetlu nedavnih šokantnih događaja. Ako pristanu mogli bi da inkasiraju i do 10 miliona funti.“

Navodno su Netflix, Disney Plus i Amazon Prime već pokazali veliko interesovanje, dok je i Paramount Plus u igri — naročito nakon poslovnog sastanka sa parom prošlog leta.

„Njihov tim trenutno razmatra sve ponude. Još ništa nije odlučeno. Bruklin želi miran život i svestan je da bi ovakav projekat ponovo podigao prašinu“, dodaje izvor.

Otvoreni rat sa porodicom Bekam

Vest o mogućem ugovoru dolazi samo nekoliko dana nakon Bruklinove eksplozivne Instagram objave od 19. januara, u kojoj je javno napao roditelje, Dejvida i Viktoriju.

„Godinama sam ćutao i pokušavao da ove stvari zadržim privatno. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da se obraćaju medijima, pa sam bio primoran da se oglasim. Ne želim pomirenje sa porodicom. Ne kontroliše me niko — prvi put u životu stojim iza sebe. Celog života moji roditelji su kontrolisali narative o našoj porodici u medijima. Performativne objave, porodični događaji i neautentični odnosi bili su deo sveta u koji sam rođen“, napisao je Bruklin.

Posebno je kritikovao majku Viktoriju (51), optuživši je da je „neprimereno igrala sa njim“ na venčanju što je dovelo do lavine viralnih mimova.

Bekamovi „slomljeni“, ali vrata ostaju otvorena

Bliski prijatelji porodice tvrde da su Dejvid i Viktorija „potpuno slomljeni“, ali da bi „raširenih ruku dočekali sina“ ako ikada poželi da se vrati.

„Ovo su bile izuzetno teške nedelje za njih. Svi su stali uz Dejvida i Viktoriju. I dalje očajnički žele pomirenje, ali su svesni da je ono trenutno malo verovatno.

Oni veruju da je jedini scenario za obnovu odnosa — eventualni raskid Bruklina i Nikole. Ipak, njihova vrata ostaju zauvek otvorena“, kaže izvor.

Od bajke do porodičnog raskola

Bruklin i Nikola započeli su vezu u oktobru 2019, verili se u julu 2020, a venčali u aprilu 2022. na imanju porodice Pelc u Palm Biču. Među zvanicama su bile Serena i Venus Vilijams, Eva Longorija, kao i Mel B i Mel C iz grupe Spice Girls.

Nikola je nosila custom Valentino venčanicu, dok je Bruklin bio u Dior odelu Kim Jonesa. Ipak, godinama kasnije pojavile su se tvrdnje da je Viktorija Bekam prvobitno trebalo da dizajnira haljinu, ali se navodno povukla u poslednjem trenutku — što Bekamovi oštro demantuju.

Tajna obnova zaveta bez Bekamovih

Tri godine kasnije, šok je usledio kada se saznalo da su Bruklin i Nikola obnovili zavete u avgustu, pred 200 zvanica — bez ijednog člana porodice Bekam.

Ceremoniju je vodio Nelsom Pelc, milijarder i Nikolain otac, dok su Bekamovi za događaj saznali tek preko američkih medija.

Iako je Vogue imao ekskluzivu nad originalnim venčanjem, par je slike obnove zaveta podelio isključivo na Instagramu.

„Iskreno, mogao bih da obnovim zavete sa njom svakog dana“, rekao je Bruklin kasnije.

Bekamovi nastavljaju dalje — poslovno jači nego ikad

U međuvremenu, Viktorija Bekam lansirala je novu kolekciju naočara, dok je Dejvid potpisao 20-godišnji ugovor sa kompanijom Interparfums za proizvodnju parfema.

„Zajedno ćemo stvarati proizvode koji su bezvremenski i prepoznatljivi“, poručio je bivši kapiten Engleske.

Posao ide dalje. Ali porodična drama očigledno ne jenjava.