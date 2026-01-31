Slušaj vest

Bekamovi

U kratkom isečku predstojećeg dokumentarca kanala Čenel 4, "Svađa Bekamovih: Istine i laži", koji bi trebalo da se emituje u nedelju, a do kog je došao DailyMail, Rebeka je oštro napala Viktoriju zbog njenog ponašanja na venčanju, poručivši:

"Bilo da je to poteklo od nje ili od Marka Entonija, to je u suštini nebitno, jer pokazuje nedostatak svesti o osećanjima drugih ljudi."

Dodala je: "Mislim da bi svaka druga majka 'pročitala atmosferu' i shvatila da je situacija neprijatna i verovatno rekla: 'Hvala na komplimentu, ali najlepša žena u prostoriji je Nikola. Nikola, molim te, uzmi ovaj ples'. Ili bar, ako je majka popila koju čašu više i nije mogla da proceni situaciju, možda bi muž ili otac reagovao - prišao Nikoli, zavrteo je i potom zamenio partnere kako bi ona dobila ples."

Navodno je na venčanju bilo oko 500 zvanica, a prema Rebekinim rečima, bilo ko od njih mogao je da se umeša i popravi neprijatnu situaciju.

Rebeka Lus Foto: Ian McIlgorm / dmg media / Profimedia

Rebeka, koja godinama tvrdi da je imala četvoromesečnu aferu sa Dejvidom nakon što se sportista preselio u Španiju bez supruge i dece kako bi igrao za Real Madrid, Bruklinovu izjavu nazvala je vrstom "potvrde" sopstvenih tvrdnji.

"Odjednom postaneš deo velikog PR rata. Na neki način, ovo jeste potvrda onoga što sam rekla i sa čime sam izašla pre 22 godine. Bruklin u suštini potvrđuje neautentične odnose, stavljanje promocije i sponzorstava iznad svega, i to da je sve fokusirano na brend Bekam i da je to jedino važno."

Dejvid je dosledno negirao njene optužbe, ali ona očigledno ne odustaje. Zanimljivo je videti ko je stao u Bruklinovu odbranu, a ko nije.