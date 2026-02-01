Slušaj vest

Snup Dogje uputio poruku podrške svojoj ćerki Kori Broadus nakon smrti njene bebe, a poruke saučešća i izrazi podrške se i dalje nižu.

U subotu, 31. januara, Snup Dog je na Instagramu objavio porodičnu fotografiju na kojoj je i Kori, uz opis koji se sastojao od emotikona srca sa sjajem i sklopljenih ruku. Iako nije dodao tekstualni opis, fanovi i pratioci pisali su komentare s izrazima saučešća i molitvama za porodicu Broadus.

Objava Snupa Doga u znak podrške ćerki Foto: Printscreen/ Instagram/ snoopdogg

Ranije tog dana, reperova ćerka Kori Broadus saopštila je da je njena desetomesečna ćerka Kodi Dro preminula 26. januara, svega 20 dana nakon što je puštena kući iz Jedinice intenzivne nege za novorođenčad. Kodi je rođena tri meseca pre termina.

"U ponedeljak sam izgubila ljubav svog života“, napisala je Broadus u svom Instagram storiju, uz fotografiju na kojoj drži svoju bebu. "Moju Kodi.“

Foto: Printscreen/ Instagram/ princessbroadus

Broadus je Kodi dobila sa svojim verenikom, Vejnom Djusom, koji se takođe oprostio od ćerke putem društvenih mreža. "Najtužniji sam otkako si me napustila, Kodi Dro“, napisao je na svom Instagram storiju. "Ali znam da si sada u miru. Tata će te zauvek voleti.“

Ranije ovog meseca, Broadus je podelila snimke povratka Kodi kući iz bolnice, nakon dužeg boravka na intenzivnoj nezi. "Kod kuće je“, napisala je u Instagram objavi od 6. januara. "Hvala na svakoj molitvi, svakoj poruci i svakom trenutku ljubavi. Bog ih je sve čuo.“

Broadus je još u februaru prošle godine objavila vest o Kodinom rođenju, otkrivši da je porođaj počeo u 25. nedelji trudnoće. "Princeza je stigla u šestom mesecu“, napisala je tada. "Plakala sam i plakala, upoređivala se i upoređivala, kriveći sebe jer nisam mogla da joj pružim sve što joj je bilo potrebno. Ali bez obzira na sve, Bog mi uvek pokaže da je uz mene.“

Dodala je: "Devojčica je danas došla na svet u 25. nedelji i ona je najbolja!! Hvala ti, Bože, što si me doveo dovde.“

Tokom narednih meseci, Broadus je često obaveštavala pratioce o putu svoje ćerke, uključujući i objavu podeljenu tokom Meseca podizanja svesti o neonatološkoj intenzivnoj nezi u septembru (NICU). "Postati NICU mama nije bilo u planu, ali je postalo deo moje priče“, napisala je. "Snagu svog malog ratnika nosim sa sobom svakog dana.“

Broadus je najmlađe dete Snupa Doga i Šante Broadus.

