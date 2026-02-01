Slušaj vest

Fatih Urek, turski pevač i glumac, preminuo je 30. januara u 59. godini.

Pevač Fatih Urek primljen je u bolnicu 15. oktobra 2025. godinenakon što je doživeo srčani udar, a zatim je proveo 107 dana na intenzivnoj nezi, preminuvši u večernjim satima 30. januara.

Njegova smrt zavila je u crno umetničku scenu i njegov najbliži krug.

"Stidite se"

Nakon Urekove smrti, biznismen Izet Čapa oglasio se na društvenim mrežama porukom koja je izazvala veliku pažnju javnosti.

– U ljudima bi trebalo da ima makar malo stida. Priličilo bi vam da se sa tim "velikim srcem", kojem do juče niste dozvoljavali da nastupa, oprostite uz krokodilske suze – napisao je Čapa.

Objava Izeta Čape dodatno je uzburkala javnost nakon smrti Fatiha Ureka.

Kako je saopšteno, sahrana Fatiha Ureka biće održana u nedelju, 1. februara, nakon ikindije-namaza, u džamiji Barbaros Hajredin-paša u istanbulskom naselju Levent.

"Ono što sam najviše želeo u životu"

Nakon smrti poznatog umetnika Fatiha Ureka, u javnosti su ponovo u fokus došle njegove reči iz ranijeg intervjua, koje se danas mogu smatrati svojevrsnim testamentom.

Umetnik je tada izjavio da mu je najveća želja u životu bila da osnuje fondaciju koja bi nosila njegovo ime i da izgradi školu za decu.

– Zapravo, zapisao sam to negde, verovatno još uvek postoji, ali se neke stvari menjaju svake godine. Želim fondaciju sa svojim imenom. Neka postoji nešto, neka to bude humanitarno. Ono što sam najviše želeo u životu jeste da se izgradi škola sa mojim imenom. Neka to bude škola. Nama su potrebne škole. Zaplačem kada vidim decu. Da li je to zato što starim? – rekao je Urek u emotivnoj ispovesti koja je dirnula mnoge.

U kasnijem delu razgovora postavljeno mu je i pitanje: "Da li postoje ljudi koje ne biste želeli da vidite na svom grobu ako vam se nešto dogodi?"

– Mogu da kažem. Ne iz estrade, estradu čak i ne računam. Mnogo je ljudi koji su mi slomili srce. Ne iz estrade, ali su me mnogo povredili. Zato što sam nevin do granice naivnosti – odgovorio je Fatih Urek.

Biografija Fatiha Ureka

Rođen je 3. aprila 1966. godine u Erzurumu. Još u mladosti pokazivao je interesovanje za izvođačku umetnost. Sa 15 godina pridružio se trupi statista Državnog pozorišta u Bursi, gde je radio do svoje 20. godine.

U tom periodu pohađao je časove glume kod poznatog pozorišnog umetnika Mahira Kanove. Ipak, kasnije nije nastavio pozorišnu karijeru, već je odlučio da se posveti pevanju.

Jedno vreme je radio u kazinu "Tajlan". Svoj prvi album, "Yaktı Yaktı", objavio je 1993. godine za izdavačku kuću Raks Music.

Tokom karijere izdavao je albume u žanrovima fentezi i pop-muzike, vodio televizijske emisije, a pojavljivao se i u brojnim serijama i filmovima, među kojima su: "Ruhsar", "Rating", "Gde si, Firuze?", "Đavolja cipela", "Güldür Show", "Dobro došao, prijatelju", "Ovaj stil je moj", "Jet Sosyete", "Ti si moj frizer", "Pronađi mog menadžera", "Snaja i svekrva" i drugi.

(Kurir.rs/ Srbijadanas)

