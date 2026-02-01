Slušaj vest

Najnovija tura dokumenata iz "slučaja Epstajn" donela je nova, poražavajuća otkrića za kraljevsku porodicu. Sara Ferguson, bivša supruga bivšeg princa Endrjua, ne samo da je održavala bliske odnose s osuđenim pedofilom nakon njegove presude, već mu je nudila ekskluzivan pristup Bakingemskoj palati, vodila ćerke, pa čak i predlagala brak u bizarnim mejlovima.

Bivša vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, našla se u centru novog skandala nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa u petak objavilo gotovo tri miliona dokumenata povezanih s pokojnim finansijerom i seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

U galeriji pogledajte kako je Džefri Epstajn izgledao tri nedelje pre smrti:

1/14 Vidi galeriju Ovako je Džefri Epstajn izgledao 3 nedelje pre smrti Foto: Ministarstvo pravde SAD

Iako je Ferguson prošle godine ostala bez titule (prema navodima u dokumentima) nakon što se otkrilo da je lagala o prekidu veza s Epstajnom, novi i-mejlovi pokazuju da je taj odnos bio mnogo dublji i problematičniji nego što se iko usudio da pomisli. Njihovo prijateljstvo cvetalo je čak i nakon što je Epstajn 2008. osuđen za podvođenje maloletnice.

"Mogu da organizujem bilo šta"

U junu 2009, Ferguson je Epstajnu poslala i-mejl s porukom: "Mogu da organizujem bilo šta#, odgovarajući na njegov upit može li da sredi "VIP turu" ili pristup "nečemu posebnom" u Londonu za ćerku njegovog adovkata Alana Deršovica.

U galeriji pogledajte fotografije Sarw Ferguson, bivše vojvotkinje od Jorka:

1/6 Vidi galeriju Sara Ferguson Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Samo mesec dana kasnije, Epstajn se hvalio upravniku hedž fondova Glenu Dabinu i njegovoj supruzi Evi da mu je Ferguson rekla da može da "organizuje čaj u apartmanima Bakingemske palate ili u dvorcu Vindsor" kada posete London. Poznato je da su i Epstajn i njegova bivša devojka, Gislejn Maksvel, posećivali kraljevske rezidencije na poziv Jorkovih.

"Samo me oženi"

Možda najbizarniji detalj iz objavljenih dokumenata je i-mejl iz 2010. godine u kom Ferguson piše Epstajnu: "Ti si legenda. Zaista nemam reči kojima bih opisala svoju ljubav i zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu. Xx Ja sam ti na usluzi. Samo me oženi". Kontekst ove prosidbe u dokumentima nije pojašnjen.

Princ Endrju i Sara Ferguson Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U drugim porukama iz 2009, nazivala ga je "bratom koj je oduvek želela" i "dragim spektakularnim i posebnim prijateljem", ističući koliko je ponosna na njega.

Ponizno izvinjenje pedofilu

Dokumenta otkrivaju i kako je Epstajn manipulisao bivšom vojvotkinjom. Bio je besan nakon što je ona u jednom intervjuu izjavila da se "gnuša pedofilije", što je on protumačio kao napad na sebe. Uz pomoć publiciste, Epstajn je sastavio izjavu kojom bi Ferguson trebalo da "ispravi" tu grešku.

Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

Ferguson je poslušala. U aprilu mu je poslala i-mejl "iz dubine srca", ponizno se izvinjavajući. "Kao što znaš, apsolutno nisam izgovorila reč na P o tebi", pravdala se, uveravajući ga da mu je ona "nepokolebljiv prijatelj". Njen portparol kasnije je tvrdio da je to napisala kako bi "umirila Epstajna i njegove pretnje" tužbom.

Porodična druženja i "misteriozne nepodopštine"

Nova dokumenta potvrđuju da je Ferguson 2009. posetila Epstajna u Majamiju zajedno s ćerkama, princezama Beatris i Eugenijom, koje su tada imale 21 i 19 godina.

U galeriji pogledajte kompromitujuće fotografije princa Endrjua u dokumentima Džefrija Epstajna:

1/3 Vidi galeriju princ Endru na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Takođe, isplivala je i pozivnica za 50. rođendan princa Endrjua u palati Sent Džejms u februaru 2010. godine. "Biće odila i koktel haljine, a znaš mene, i misteriozne nepodopštine, pa donesi svoje poklone, svoju prisutnost i svoj humor", pisala je Ferguson.

Dokumenta dodatno terete i Endrjua Mauntbatena Vindsora. Iako je tvrdio da je prekinuo kontakt s Epstajnom 2006, mejlovi otkrivaju da ga je pozvao na intimnu večeru u Bakingemsku palatu samo mesec dana nakon što je Epstajn pušten iz kućnog pritvora 2010. godine. U istom mesecu, Epstajn mu je ponudio upoznavanje s "prelepom" 26-godišnjom Ruskinjom po imenu Irina. Među objavljenim fotografijama nalazi se i ona na kojoj Endrju kleči nad ženom koja leži na podu.

(Kurir.rs/ Tportal)

