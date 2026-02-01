Slušaj vest

Legendarna američko-kanadska glumica Ketrin O'Hara preminula je u petak u 71. godini. Njen predstavnik je potvrdio da je zvezda filmova "Sam u kući" i serije "Schitt's Creek" umrla nakon kratke bolesti, a porodica će u njenu čast održati "privatnu proslavu života", piše magazin People.

Iza sebe je ostavila supruga Boa Velča, s kojim je bila u braku 33 godine, i dvojicu odraslih sinova, Luka i Metjua.

Prema informacijama vatrogasne službe Los Anđelesa, hitne službe primile su poziv sa adrese glumičinog doma u petak oko 4.48 ujutro, nakon čega je prevezena u bolnicu u teškom stanju. U audiozapisu poziva navodi se da je osoba na adresi imala "poteškoće s disanjem".

Nezaboravne uloge

O'Hara je tokom decenija duge karijere ostvarila brojne zapažene uloge. Publici je najpoznatija kao majka Kevina Mekalistera u kultnom filmu "Sam u kući", kao i po ulozi u "Bitlđus". Neizbrisiv trag ostavila je i u lažnim dokumentarcima reditelja Kristofera Gesta, poput filma "Najlepši pas na izložbi".

Ketrin O’Hara u septembru 2025. godine Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Poslednjih godina doživela je novu slavu ulogom Moire Rouz u popularnoj seriji "Schitt's Creek", gde je glumila uz Judžina i Dena Livija, te Eni Marfi. Ta izvedba joj je 2020. godine donela nagradu Emi za najbolju glavnu glumicu u humorističkoj seriji, kao i Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca (SAG).

Aktivna do samog kraja

Poslednji put se na ekranu pojavila u oktobru prošle godine u dokumentarcu "Džon Kendi: Sviđam se sam sebi", u kom je govorila o svom prijateljstvu s pokojnim kolegom komičarem.

Prošle godine je ostvarila i nekoliko zapaženih televizijskih uloga. Glumila je u finalu prve sezone serije "The Studio", što joj je donelo nominaciju za Emi 2025. i Zlatni globus 2026. godine. Takođe je imala gostujuću ulogu u tri epizode druge sezone serije "The Last of Us", za koju je takođe nominovana za nagradu Emi.

Tokom karijere gostovala je i u nizu drugih popularnih serija, uključujući "Dva metra pod zemljom", "Bez oduševljenja, molim" i "Televizijska posla", prenosi Index.hr.

