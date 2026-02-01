Slušaj vest

Alaiji Boldvin Aronov, starijoj sestri popularne manekenke i preduzetnice Hejli Biber, preti do godinu dana zatvora nakon što je optužena za nanošenje telesnih povreda. Uhapšena je još 2024. godine, kada je napala redare u klubu.

33-godišnja Aronov uhapšena je u februaru te godine nakon incidenta u klubu Elan u Džordžiji. Navodno je bacila tampon na barmena i napala dva redara pre nego što je udaljena iz kluba, prema policijskom izveštaju koji je dobio Page Six. Sada su protiv Alaije tužioci Džordžije podigli četiri prekršajne prijave – za nanošenje telesnih povreda, napad i neovlašćeni ulazak na posed.

Alaija Boldvin Aronov Foto: CHATHAM COUNTY JAIL/PLANET / Planet / Profimedia

Tužioci su tvrdili da je najstarija ćerka Stivena Boldvina i Kenje Boldvin bacila tampon na ženu, iščupala pramen s temena druge žrtve i udarila treću žrtvu u genitalije, izvestio je US Weekly. Ako se Aronov proglasi krivom, suočava se s do godinu dana zatvora. Izlazak pred sud zakazan je za 23. april.

Policijski izveštaj govori o video snimku sigurnosne kamere koja prikazuje Aronov kako se "silom uvlači“ u zaključani WC za zaposlene, a tamošnja konobarica Hejli Koli tvrdila je vlastima da joj je Aronov rekla da treba da promeni tampon i zatražila nekoliko minuta, što joj je i odobreno.

"Nekoliko minuta kasnije, kada je gospođa Koli ponovo ušla u WC, žena je izvadila tampon i bacila ga na gospođu Koli. Tada je obezbeđenje intervenisalo i izvelo ženu iz kluba“, piše. Snimak zatim prikazuje Koli kako izlazi iz toaleta pre nego što je Aronov iz kluba otpratio izbacivač s kojim se borila i opirala celim putem napolje.

"Snimak jasno pokazuje kako [Aronov] hvata i vuče [izbacivača] za kosu i udara [drugog izbacivača] u genitalije“, nastavlja se u izveštaju. Aronov je u početku negirala da ju je silom uvukla u toalet i tvrdila da je "nasilno izbačena iz kluba“. Kasnije je priznala da je bacila tampon na Koli, a za napad na izbacivače je rekla da se "branila“.

Alaija je inače model, kao i njena poznata sestra, a radila je s velikim brendovima kao što su Calvin Klein i Tommy Hilfiger. Od 2017. godine udata je za Endrjua Aronova, s kojim ima i jednu ćerku.

Video: Trik Hejli Biber za šminkanje